Ρομά της Θράκης έσωσαν το παρατράγουδο Eurovision, σκληροί με Σκόπια

Τελικά το καλύτερο μέρος από την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision, ήρθε από μουσουλμάνους της Θράκης. Η διοίκηση της ΕΡΤ έστειλε στον διεθνή διαγωνισμό μια τραγουδίστρια που απογοήτευσε με συμπεριφορά μπεμπέκας παρότι είναι πλέον στα 39. Δεν χρειάζονταν ούτε να υποκρίνεται ότι χασμουριέται στην συνέντευξη, ούτε να «ορμήσει» με φιλιά στο Νέμο όταν η Ελβετία πήρε 12άρι από την Ελλάδα! Το ίδιο αταίριαστη ήταν η εμφάνιση με φουφούλα, επιλογή ούτε ενδιαφέρουσα ούτε σέξι. Η μουσική σύνθεση κολλάζ από ρυθμούς και μελωδίες που έγραψαν εννέα «συνθέτες» (!) και στίχοι χωρίς ειρμό και νόημα.

Τι έμεινε; Το καλό ήταν η χορογραφία του Μετζνούν Γιασάρ που είναι Ρομά από τον Ήφαιστο Κομοτηνής, έχει ελληνική υπηκοότητα και ζει στην Γερμανία. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτοπροσδιορίζεται ως Οθωμανός και έγινε διάσημος με το ψευδώνυμο Majnoon που σημαίνει τρελός στα αραβικά. Οι δύο χορευτές του Γιασίν και Χουσεγίν, κατάγονται επίσης από την Δυτική Θράκη, ο ένας έχει ελληνική υπηκοότητα και ο άλλος Γερμανική. Έγιναν «διάσημοι» επειδή έκαναν δηλώσεις στην τηλεόραση του Αζερμπαϊτζάν δηλώνοντας «Έλληνες Τούρκοι από την Δυτική Θράκη» ενώ φαίνονται Ρομά. Τέτοια σύγχυση!

Το διασκεδαστικό είναι ότι οι «Τούρκοι» αυτοί αποτελούν ό,τι σιχαίνεται στην Δυτική Θράκη, το βαθύ κράτος της Τουρκίας και ο Ερντογάν. Δεν είναι «πραγματικοί» Τούρκοι, έχουν «αλλοιωθεί» από δυτικές αντιλήψεις, θεωρούν πατρίδα την Ελλάδα ή την Γερμανία, ίσως δηλώνουν «μη αποδεκτό» σεξουαλικό προσανατολισμό.

Βέβαια έδειξαν επαγγελματισμό και να σημειωθεί ότι ανάμεσα στους καλλιτέχνες που έχει χορογραφήσει ο Majnoon είναι η Madonna, οι BTS και η Loreen, ενώ σημαντικότερη συνεργασία του είναι αυτή με την Ισπανίδα τραγουδοποιό Rosalia με την οποία δημιούργησαν τις χορογραφίες του Motomami tour.

Οι ευθύνες της καταστροφής

Προφανώς οι ευθύνες για την «χαριτωμένη καταστροφή» που παρακολουθήσαμε το Σαββατόβραδο ανήκουν εξολοκλήρου στη Διοίκηση της ΕΡΤ και στον πρόεδρό της Κωνσταντίνο Ζούλα, που έπρεπε να προλάβει το Βατερλό, επιλέγοντας άλλη λύση. Η συγκεκριμένη επιλογή διασώθηκε στην 11η θέση απλά επειδή οι έλληνες της διασποράς ενισχύουν οτιδήποτε ελληνικό ακόμα κι αν είναι παρατράγουδο.

Επίσης απαράδεκτη ήταν η παρουσίαση του show από τους Θανάση Αλευρά και Ζερόμ Καλούτα. Δεν γνώριζαν όσους εμφανίζονταν, αγνοούσαν βασικά στοιχεία των τραγουδιών και έκαναν άσχετα αστεία για να καλύψουν την άγνοια και την έλλειψη προετοιμασίας.

Πάντως ο Ανιχνευτής είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για ότι ακολούθησε όταν κυκλοφόρησε το βιντεοκλίπ με το τραγούδι - σαχλαμάρα.

Επίσκεψη αστραπή

Σε ένα πεντάωρο έχει περιορισθεί η επίσκεψη του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη στην Άγκυρα σήμερα, μια και αναμένεται να φτάσει στις τρεις και μισή το μεσημέρι και το πρωθυπουργικό αεροσκάφος να απογειώνεται στις οκτώ και μισή από την Τουρκική πρωτεύουσα. Προφανώς επικράτησε η λογική πως όσο μικρότερος είναι ο χρόνος της συνάντησης, τόσο μειώνονται και οι πιθανότητες για δημιουργία προβλημάτων που μπορεί να στοιχίσουν προεκλογικά στο κυβερνών κόμμα. Αυτό που θα ήθελαν στο Μάξιμου είναι η συνάντηση να εξελιχθεί ομαλά, να περάσει στην κοινωνία πως συνεχίζονται τα «ήρεμα νερά» και πως ο πρωθυπουργός έθεσε και τα επίκαιρα ζητήματα όπως το θέμα της μετατροπής σε τζαμί της Μονής της Χώρας. Πάντως, καλού κακού, δεν θα υπάρξουν ερωτήσεις μετά τις κοινές δηλώσεις των δυο ηγετών (κάτι που έγινε και κατά την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα). Είναι κάτι που επιθυμεί ο Τούρκος πρόεδρος, μαθαίνω…

Πονηριές Ράμα

Όμως στο Μ. Μαξίμου ανησυχούν και για το τι «εκλογικές επιπτώσεις» θα έχει και η χθεσινή συγκέντρωση Ράμα στην Αθήνα. Η επίσκεψη, έτσι όπως εξελίχθηκε, δίνει μια πολύ καλή αφορμή σε ορισμένα αντιπολιτευόμενα κόμματα, στα δεξιά της ΝΔ, να μιλήσουν για «πρόκληση που άφησε η κυβέρνηση να γίνει» και άλλα παρόμοια. Η γενική πάντως κατεύθυνση από το κυβερνητικό στρατόπεδο είναι όπως μαθαίνω όσο λιγότερη συζήτηση για το ζήτημα. Απλώς επισημαίνω πως ορισμένοι δείχνουν σε πρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών ως υπεύθυνο για την εξέλιξη αυτή μια και δεν είναι υπερ μιας πιο σκληρής γραμμής. Γι αυτό, ίσως μετά τις ευρωεκλογές, στον προγραμματιζόμενο για τους επομένους μήνες ανασχηματισμό, δούμε τα αποτελέσματα αυτής της μουρμούρας…

Εκλογική ζημιά

Προφανώς για να περιορίσει την όποια εκλογική ζημιά στην ΝΔ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, χθες, αφού χαρακτήρισε την επίσκεψη Ράμα «διπλωματικό φάουλ» δηλώνει «μας κάνει προφανώς εκλογική ζημιά σε ανθρώπους που την εξωτερική πολιτική την βλέπουν συναισθηματικά και όχι όπως πρέπει απολύτως ψυχρά. Όσοι έχουν μυαλό καταλαβαίνουν ότι η σημερινή του εκδήλωση, έχει ως βασικό σκοπό να προκαλέσει το εκλογικό ακροατήριο στην Ελλάδα και έτσι να κόψει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία. Οι έχοντες νου λοιπόν έχουν έναν επιπλέον λόγο να μας ψηφίσουν, για να μην του κάνουν το χατίρι». Να δούμε αν θα «πιάσει» το επιχείρημα του….

Στο τελευταίο μίλι

Ο κομματικός μηχανισμός της ΝΔ, ακόμα δεν έχει δραστηριοποιηθεί όσο θα έπρεπε για τις ευρωεκλογές. Γιαυτό και όπως μαθαίνω τις επόμενες μέρες αναμένονται συσκέψεις κομματικών στελεχών και στελεχών του Μ. Μαξίμου για τον συντονισμό επισκέψεων στελεχών σε όλη την χώρα. Έχουμε λιγότερο από ένα μήνα και πρέπει τώρα «να τρέξουμε όλοι και να βρεθούμε παντού» , λένε στελέχη του Μ Μαξίμου. Την όλη αυτή εξόρμηση συντονίζουν η γραμματέας του κόμματος Μ. Συρεγγέλα αλλά και ο γενικός διευθυντής του κόμματος Γιάννης Σμυρλής, από την δράση των οποίων μαθαίνω ότι ο πρωθυπουργός είναι ικανοποιημένος.

Σκληρά με Σκόπια

«Να μην πέσω από τα σύννεφα» , μου πρότεινε παλαιός διπλωμάτης που ξέρει τα εκτεινόμενα στο υπουργείο των Εξωτερικών , αν το επόμενο διάστημα υπάρξουν έντονες αντιδράσεις της ελληνικής πλευράς προς τα Σκόπια, σε σχέση με την διατήρηση ή μη της συμφωνίας των Πρεσπών.

Την απάντηση αυτή έλαβα όταν τον πήρα για να μάθω τι σημαίνει η προειδοποιητική ανακοίνωση που έβγαλε το υπουργείο Εξωτερικών χθες, με αφορμή την αναφορά στο σκέτο Μακεδονία, από την νέα πρόεδρο της χώρας Σιλιανόφσκα-Ντάβκοβα, στο επίσημο κείμενο του όρκου που έδωσε χθες. Η κυβέρνηση, μου είπε, δεν πρόκειται να αφήσει έτσι το όλο θέμα και είναι έτοιμη ακόμα και για κινήσεις που δεν τις περιμένουμε. Κι αυτό, μου είπε, γιατί «αν δεν κοπεί η φόρα κάποιων στα Σκόπια, τώρα από την αρχή, δεν ξέρω που θα φτάσουμε». Ασε, μου πρόσθεσε πως έχουμε και ευρωεκλογές και το θέμα επηρεάζει τους ψηφοφόρους της Μακεδονίας, όπου η ΝΔ, έχει προβλήματα. Μπλέξαμε πάλι.

Δεν θέλουν Νίκο Παπανδρέου

Για προσπάθειες συγκεκριμένων «κομματικών κέντρων» με σκοπό να μην καταφέρει να βρεθεί στις πρώτες θέσεις στις ευρωεκλογές, μαθαίνω ότι διαμαρτύρεται ο νυν ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και εκ νέου υποψήφιος Νίκος Παπανδρέου.

Όπως μου λένε συνομιλητές του έχει παρατηρηθεί και μάλιστα σε πανελλαδικό επίπεδο να διοχετεύεται η φήμη πως «ο Νίκος λόγω επίθετου πάει πολύ καλά και δεν χρειάζεται άλλους σταυρούς». Ασε που όπως μαθαίνω και ο Γιώργος Παπανδρέου δεν κάνει και τίποτα για να βοηθήσει τον αδελφό του…..

Παραγγελίες νέων τάνκερ

Αρκετοί Έλληνες εφοπλιστές έχουν επισκεφθεί από την αρχή του χρόνου στην Κίνα (κάποιοι εξ αυτών βρίσκονται εκεί και την εβδομάδα αυτή) για να διευθετήσουν τα των παραγγελιών πλοίων. Η Κίνα έχει πάρει σταθερά το πάνω χέρι στις ναυπηγήσεις από την Κορέα, τόσο σε διεθνές επίπεδο, όσο και σε ότι αφορά τις ελληνικές παραγγελίες. Μόνο στα τάνκερ, οι παραγγελίες διεθνώς έχουν ξεπεράσει τα 105 πλοία, και από αυτά το 57% έχει γίνει προς κινεζικά ναυπηγεία, με την Κορέα να έχει μείνει περίπου στο 35%. Ενημερωτικά οι Έλληνες εφοπλιστές είναι οι πλέον δραστήριοι διεθνών στις ναυπηγήσεις τάνκερ, με σχεδόν 30 παραγγελίες νέων πλοίων.

Αλλαγή φρουράς

Μια και αναφερθήκαμε στα ...κινέζικα, τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκε μια ξαφνική αλλαγή προσώπων στη διοίκηση του ΟΛΠ. Δηλαδή παραιτήθηκαν ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Yu Zeng Gang και ο Διευθύνων Σύμβουλος Zhang An Ming, οι οποίοι αυθημερόν αντικαταστάθηκαν (αντίστοιχα) από τους κυρίους Lin Ji και Su Xudong. Για τους περισσότερους είναι αυτό που λέμε ...It’s all Chinese to me. Όμως η «αλλαγή φρουράς» αφορά την ιδιοκτησία και διοίκηση του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας, όπως επίσης και μία σημαντική εισηγμένη. Όπως με πληροφόρησαν τα νέα στελέχη που τοποθετήθηκαν ανήκουν στο περιβάλλον της COSCO, ενώ αυτά που αποχώρησαν ήταν του περιβάλλοντος του China Shipping Group. Για να εμβαθύνουμε στα κινέζικα, να σας θυμίσω ότι το 2015 οι δύο όμιλοι είχαν αποφασίσει να συγχωνευθούν, ενώνοντας τις δυνάμεις τους και το στελεχιακό τους δυναμικό. Όμως το blending δεν προχώρησε με τον καλύτερο τρόπο και στην πράξη οι δύο εταιρείες συνέχισαν ν λειτουργούν κάθε μία με τη δική της φιλοσοφία. Οπότε και η αλλαγή αυτή αντανακλά μάλλον την «επαναφορά» της διοίκησης COSCO στα του λιμανιού του Πειραιά. Τώρα το ποιες αλλαγές ή εξελίξεις θα φέρει, θα το δούμε...

Επενδυτές για Donkey

Επενδυτή-συνεργάτη λέγεται ότι η αναζητεί ο ξενοδοχειακός όμιλος Donkey της οικογένειας Ιωάννου, όχι για να πουλήσει βέβαια, αλλά για να φέρει φρέσκα κεφάλαια για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Αν το όνομα Donkey δεν σας λέει κάτι, να θυμίσω ότι κατέχει το Intercontinental στη Συγγρού, το Semiramis στο Κεφαλάρι, το NEW στο Σύνταγμα, το Nous στη Σαντορίνη και άλλες μονάδες με συνολικό δυναμικό άνω των 800 δωματίων. Ενδιαφέρον το στοίχημα και η προοπτική, αλλά μένει να δούμε και ποιοι υφιστάμενοι μέτοχοι θα θελήσουν να πουλήσουν...