Ρόμπι Γουίλιαμς: Για μια και μοναδική συναυλία στο Καλλιμάρμαρο - Πότε ξεκινάει η προπώληση

Μια και μοναδική συναυλία θα δώσει στο Καλλιμάρμαρο ο καταξιωμένος καλλιτέχνης της παγκόσμιας μουσικής σκηνής που έχει πουλήσει πάνω από 85.000.000 δίσκους παγκοσμίως, ενώ στη Μεγάλη Βρετανία έχει πουλήσει πάνω από 20.000.000 δίσκους και πάνω από 9.000.000 singles.

Ο Robbie Williams ζωντανά στο Καλλιμάρμαρο. ο Βρετανός pop star, στο πλάισιο της επερχόμενης περιοδείας του και οι χιλιάδες θαυμαστές του έχουν ήδη ενθουσιαστεί με τα νέα μιας και θα τον απολαύσουν σε μια ξεχωριστή εμφάνιση - που είναι σίγουρο ότι θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη τους.

«O Robbie Williams ζωντανά στο Καλλιμάρμαρο! Ο μεγαλύτερος pop superstar της Ευρώπης έρχεται στην Αθήνα στo πλαίσιo της “Live 2025 Tour” την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025! Let him entertain us! Έναρξη προπώλησης: Δευτέρα 23 Δεκεμβρίουστις 12:00 το μεσημέρι» αναφέρει η σελίδα του Ejekt Festival στο facebook.

Να αναφέρουμε ότι άνοδος, η πτώση και η αναγέννηση του Ρόμπι Γουίλιαμς, αποτυπώνεται στην επερχόμενη ταινία του Μάικλ Γκρέισι «BetterMan» η οποία θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες από την Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου.

Ο ίδιος ο Γουίλιαμς έχει παραδεχθεί πως οι αμφιβολίες για τον εαυτό του και το άγχος που έχει είναι μόνιμη κατάσταση. «Από πού προέρχεται αυτό; Υπάρχει κάποιο τραύμα από την παιδική ηλικία που ζει μέσα μου και βγαίνει στις στιγμές όπου περιμένουν πολλά από μένα. Η τρομερή έλλειψη αυτοεκτίμησης, σε συνδυασμό με την πομπώδη εικόνα που προβάλλω στη σκηνή, είναι κάτι το ιδιαίτερο. Λίγοι το βιώνουν έτσι, αλλά ελπίζω οι άνθρωποι να μπορούν να το κατανοήσουν, γιατί το άγχος είναι άγχος» έχει πει.