🇵🇹 Cristiano Ronaldo scores two goals on penalty for Al Nassr and makes it 5️⃣3️⃣ goals in 2023 calendar year.



Current situation 👟✨



◉ Cristiano Ronaldo — 53

◎ Harry Kane — 52

◉ Kylian Mbappé — 52

◎ Erling Haaland — 50 pic.twitter.com/QEp5zipViP