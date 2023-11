Το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών συμπεριέλαβε την Ουκρανή τραγουδίστρια, κριμαϊκό-ταταρικής καταγωγής Τζαμάλα στον κατάλογο των καταζητουμένων, γράφει ο ιστότοπος Mediazona επικαλούμενος τη βάση δεδομένων του υπουργείου για τους καταζητούμενους.

Στη βάση δεδομένων δεν αναφέρεται ποτέ, βάσει ποιου άρθρου στοιχειοθετείται η ποινική υπόθεση. Η Τζαμάλα κατηγορείται για διάδοση «ψευδών ειδήσεων» για τον ρωσικό στρατό, ενώ στον κατάλογο των καταζητούμενων βρίσκεται από τα μέσα Οκτωβρίου.

Ρωσικό δικαστήριο είχε εκδώσει τον Νοέμβριο ερήμην της ένταλμα σύλληψης, διευκρινίζει ο ιστότοπος Mediazona.

Το 2016 η Τζαμάλα, εκπροσωπώντας την Ουκρανία, νίκησε στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με τον τραγούδι που είχε ως θέμα τον εκτοπισμό των Τατάρων της Κριμαίας την περίοδο του Στάλιν. Η τραγουδίστρια από το 2014 έχει καταδικάσει την προσάρτηση της Κριμαίας.

1944: Το τραγούδι που είχε συγκινήσει την Ευρώπη

Η Τζαμάλα κέρδισε το 2016 την Eurovision με το τραγούδι «1944», που μιλά για την απέλαση των 240.000 Τατάρων της Κριμαίας, οι οποίοι στοιβάχτηκαν σε τρένα για την κεντρική Ασία, με εντολή του Ιωσήφ Στάλιν. Όπως έχει εξηγήσει η ίδια η δημιουργός και ερμηνεύτρια του τραγουδιού, το εμπνεύστηκε από την ιστορία της προγιαγιάς της Nazylkhan, η οποία ήταν είκοσι ετών όταν απελάθηκε στην Κεντρική Ασία με τα τέσσερα παιδιά της. Μια από τις κόρες της δεν επέζησε από το ταξίδι. Εν τω μεταξύ, ο προπάππους της πολεμούσε στο πλευρό του Κόκκινου Στρατού στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και έτσι δεν μπόρεσε να προστατεύσει την οικογένειά του.

Το ρεφρέν, που είναι στη γλώσσα των Τατάρων της Κριμαίας, περιέχει τις φράσεις που η Τζαμάλα λέει ότι άκουσε από την προγιαγιά της: «Δεν μπορούσα να περάσω τα νιάτα μου εδώ, γιατί μου έκλεψαν την ειρήνη / τη γη».

Με αυτό το τραγούδι η Τζαμάλα αναδείχθηκε νικήτρια του Διαγωνισμού, συγκεντρώνοντας συνολικά 534 βαθμούς από το televoting του κοινού και τις επιτροπές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το φαβορί εκείνης της χρονιάς ήταν η Ρωσία με τον Σεργκέι Λαζάρεφ και το τραγούδι «You Are the Only One».

Μετά τη νίκη της Τζαμάλα, ανώτατοι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου είχαν χαρακτηρσίσει τον διαγωνισμό της Γιουροβίζιον «σύγχρονο επικοινωνιακό πόλεμο» κατά της χώρας τους, τονίζοντας ότι ένα τραγούδι με πολιτικό στίχο αντιβαίνει τους κανονισμούς του διαγωνισμού.

Τι λένε οι στίχοι:

Όταν οι ξένοι έρχονται…

Έρχονται στο σπίτι σου

Σας σκοτώνουν όλους

Και λένε,

Δεν είμαστε ένοχοι

Όχι ένοχοι

Πού είναι το μυαλό σας;

Η ανθρωπότητα κλαίει.

Νομίζετε ότι είστε θεοί.

Αλλά όλοι πεθαίνουν.

Μην καταπιείτε την ψυχή μου.

Τις ψυχές μας

Δεν μπόρεσα να περάσω τα νεανικά μου χρόνια εκεί

Επειδή μου πήρατε τη γη

Δεν μπόρεσα να περάσω τα νεανικά μου χρόνια εκεί

Επειδή μου πήρατε τη γη

Θα μπορούσαμε να είχαμε χτίσει ένα μέλλον

Όπου οι άνθρωποι θα ήταν ελεύθεροι

Να ζουν και να αγαπάνε

Ο πιο χαρούμενος χρόνος

Πού είναι η καρδιά σας;

Ανθρωπότητα ξεσηκώσου!

Νομίζετε ότι είστε θεοί.

Αλλά όλοι πεθαίνουν.

Μην καταπιείτε την ψυχή μου.

Τις ψυχές μας

Δεν μπόρεσα να περάσω τα νεανικά μου χρόνια εκεί

Επειδή μου πήρατε τη γη

Δεν μπόρεσα να περάσω τα νεανικά μου χρόνια εκεί

Επειδή μου πήρατε τη γη

Δεν μπορούσα να έχω την πατρίδα μου.