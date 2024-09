Σάκης Τανιμανίδης: Μας δείχνει τους γονείς του αγκαλιά στο κρεβάτι να γιορτάζουν την 53η επέτειό τους

Μια πολύ τρυφερή στιγμή μεταξύ των γονιών του που γιόρτασαν τα 53 χρόνια γάμου απαθανάτισε ο Σάκης Τανιμανίδης και την ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο ίνσταγκραμ με μια πολύ τρυφερή λεζάντα. «Σήμερα κλείνουν 53 χρόνια μαζί οι γονείς μου…και έτσι αγκαλιασμένους τους βρήκα σήμερα το πρωί στο σαλόνι! Γίνε σαν τους γονείς μου…» προέτρεψε ο παρουσιαστής τους followers του.

Οι διαδικτυακοί του φίλοι ενθουσιάστηκαν με την τρυφερή αυτή στιγμή και ευχήθηκαν στον Σάκη Τανιμανίδη να είναι ευτυχισμένος και ο ίδιος για πάντα με την όμορφη οικογένεια που έχει δημιουργήσει. Μεταξύ αυτών και η Τατιάνα Μπλάτνικ που σχολίασε: «I love this - congratulations to your parents!».

Ο γνωστός παρουσιαστής - που φέτος θα απολαμβάνουμε μαζί με τον Γιώργο Μαυρίδη στην ταξιδιωτική εκπομπή του ΑΝΤ1 «The Reunion» - έχει πολύ μεγάλη αδυναμία στους γονείς του και συχνά αναφέρεται σε αυτούς σε συνεντεύξεις τους. Σε παλαιότερη ανάρτησή του έχει σχολιάσει στη λεζάντα: «Τα χρόνια περάσανε, μεγάλωσα, έκανα δική μου οικογένεια, αλλά για την μαμά μου θα είμαι για πάντα το παιδάκι της… και για μένα θα είσαι για πάντα η ζεστή φωλιά μου, το μέρος που νιώθω ασφάλεια και ηρεμία!».