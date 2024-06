Οι Γερμανοί έκαναν μία τελευταία, απεγνωσμένη επίθεση. Έπρεπε να νικήσουν πριν η βιομηχανία τους καταρρεύσει, πριν η χώρα τους οδηγηθεί σε έναν λιμό από τον αργό, πλην βέβαιο στραγγαλισμό, εξαιτίας των πλοίων του Βασιλικού Ναυτικού που είχαν αποκλείσει τα λιμάνια τους. Σαν σήμερα, το 1918, κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, η γερμανική προέλαση άρχισε να κατευθύνεται αργά και επώδυνα προς το Παρίσι.

Στον δρόμο τους βρισκόταν το δάσος Μπελό, όπου πρόσφατα είχαν καταφτάσει κάμποσοι Αμερικανοί στρατιώτες. Καθώς αυτοί οι «Doughboys» ετοιμάζονταν να αναχαιτίσουν τους Γερμανούς, κάποιοι Γάλλοι αξιωματικοί που υποχωρούσαν τους διέταξαν να κάνουν το ίδιο. Τότε, ένας 31χρονος Αμερικανός πεζοναύτης -ο λοχαγός Λόιντ Oυίλιαμς- ανταπάντησε με τη διάσημη φράση: «Να υποχωρήσουμε; Μα, διάολε, μόλις φτάσαμε!» (Retreat? Hell, we just got here!). Από τη φράση αυτή προήλθε το σύνθημα του 2/5 Τάγματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ («Retreat Hell»), της πιο δημοφιλούς μονάδας στον αμερικανικό στρατό.

O λοχαγός Λόιντ Oυίλιαμς / Φωτ.: Wikipedia

Η μάχη γύρω από το δάσος Μπελό συνεχίστηκε για πολλές ημέρες. Στα περισσότερα μέρη στο Δυτικό Μέτωπο, η λέξη «δάσος» σήμαινε βασικά λάσπη και απομεινάρια κομμένων κορμών. Περίπου μια εβδομάδα αργότερα, αφού οι Γερμανοί είχαν δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις από τους πεζοναύτες, ένας στρατιώτης τους έγραψε «οι αντίπαλοί μας είναι Αμερικανοί, που έχουν αποδειχτεί εξαιρετικά παράτολμοι».

Οι Αμερικανοί στρατιώτες χρειάστηκαν τον υπόλοιπο μήνα μέχρι να κάνουν το δάσος ασφαλές. Ήταν μία από τις πιο άγριες και καταστροφικές μάχες στις οποίες ενεπλάκησαν στρατιώτες των ΗΠΑ και αργότερα το μέρος ονομάστηκε «Δάσος της Ταξιαρχίας Πεζοναυτών» (Bois de la Brigade de Marine) προς τιμήν τους. Ο Αμερικανός επικεφαλής αργότερα το αποκάλεσε «βωμό σπουδαίων πράξεων».

Η μάχη αυτή ήταν η μεγαλύτερη που είχαν δώσει Αμερικανοί στρατιώτες ενάντια σε ξένο αντίπαλο, με απώλειες 1.811 άτομα και 7.996 τραυματίες. Οι γερμανικές απώλειες είναι άγνωστες. Η μάχη αυτή αποτέλεσε την απαρχή της στρατιωτικής ανάμειξης των ΗΠΑ στην Ευρώπη, η οποία μέχρι το τέλος του αιώνα θα έφτανε να εξαπλωθεί σε ολόκληρη την ήπειρο. Ο λοχαγός Γουίλιαμς δεν επέζησε της μάχης. Ωστόσο, με την προκλητική του γενναιότητα, που συνέβαλε στην αναχαίτιση των Γερμανών, κέρδισε μία θέση ανάμεσα στους υπόλοιπους θρύλους της Αμερικής.