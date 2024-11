Σαν σήμερα ανακαλύφθηκε στο «λίκνο της ανθρωπότητας» η Λούσι - Τη «βάφτισαν» οι Beatles

Μετά από μία πολύωρη πρωινή εκσκαφή, ο Αμερικανός παλαιοανθρωπολόγος Ντόναλντ Γιόχανσον και ο μεταπτυχιακός φοιτητής του, Τομ Γκρέι, είχαν αρχίσει να διασχίζουν το ερημικό τοπίο με κατεύθυνση το Λαντ Ρόβερ τους.

Οι δυο τους βρίσκονταν μαζί με άλλους επιστήμονες στο Χάνταρ της Ρηξιγενούς Κοιλάδας της Αιθιοπίας, σε μία περιοχή που θεωρούνταν ως το λίκνο της ανθρωπότητας -όπου εξελίχθηκαν τα πιο πρώιμα «ανθρώπινα» όντα- και άρα ήταν πιθανό να σώζονται εκεί τα αντίστοιχα απολιθώματα.

Σαν σήμερα, 24 Νοεμβρίου του 1974, αντί να επιστρέψουν όπως είχαν έρθει, ο Ντόναλντ και ο Τομ επέλεξαν να πάνε στο όχημά τους ακολουθώντας διαφορετική διαδρομή από εκείνη που είχαν ακολουθήσει το πρωί - μία συνηθισμένη και αρκετά αποτελεσματική πρακτική, που μεγιστοποιεί τη σάρωση της διαθέσιμης επιφάνειας.

O Ντόναλντ Γιοχάνσον με ένα ομοίωμα του κρανίου της «Λούσι» / Φωτ.: Getty Images

Μία ανακάλυψη που έμελλε να γράψει Ιστορία

Καθώς περπατούσαν, ξαφνικά κοντοστάθηκαν. Από την επιφάνεια της άμμου εξείχε κάτι που έμοιαζε με θραύσμα οστού: πιθανότατα κομμάτι σκελετού κάποιου νεκρού ζώου, όμως δεν έχαναν τίποτα να το ερευνήσουν. Καθώς απομάκρυναν την άμμο, κατέστη σαφές πως επρόκειτο για ένα εξαιρετικά παλιό οστό πήχη (με την επιστημονική ονομασία εγγύς ωλένη - proximal ulna).

Συνέχισαν την έρευνά τους, αποκαλύπτοντας έτσι επίσης ένα κρανίο, μία λεκάνη, μερικά πλευρά, ένα μηριαίο οστό και μία κάτω γνάθο - όλα ανήκαν στον σκελετό ενός ανθρωποειδούς: ενός πρώιμου ανθρώπου.

Στιγμιότυπο από έκθεση αφιερωμένη στη «Λούσι» στο Χιούστον του Τέξας (Photo by Dave Einsel/Getty Images)

Μερικές εβδομάδες αργότερα, και ύστερα από πολλές ώρες υπομονετικής ανασκαφής, είχε βρεθεί το 40% ενός μεμονωμένου σκελετού (δεν υπήρχαν διπλά κομμάτια). Θα γινόταν πιθανώς η διασημότερη από όλες τις παλαιοανθρωπολογικές ανακαλύψεις, μία ανακάλυψη ζωτικής σημασίας για να κατανοήσουμε την εξελικτική πορεία των παλαιότερων προγόνων μας.

Φωτ.: Wikipedia

Η Λούσι των 3,2 εκατ. ετών και οι... Beatles

Αυτό το πλάσμα περπατούσε όρθιο -ήταν δίποδο- πιο κοντά στον άνθρωπο παρά στους σύγχρονους χιμπατζήδες. Με τη βελτίωση των τεχνικών χρονολόγησης, έχουμε καταλήξει ότι ο σκελετός είναι ηλικίας περίπου 3,2 εκατομμυρίων ετών.

Κατά τους ενθουσιώδες εορτασμούς της πρώτης εκείνης βραδιάς, οι επιστήμονες ήπιαν, χόρεψαν και άκουσαν μουσική. Κάθε λίγο ακουγόταν το τραγούδι των Beatles «Lucy in the sky with diamonds». Έτσι, ο σκελετός -ορθά προσδιορισμένος ως θηλυκός, με βάση το οστό της λεκάνης- απέκτησε το όνομα που φέρει μέχρι και σήμερα: Λούσι.