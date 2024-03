Στην αποκάλυψη της ταυτότητας του παραγωγού που την πίεσε να κάνει σεξ με συμπρωταγωνιστή της, καθώς και του ηθοποιού με τον οποίο πιέστηκε να έρθει σε επαφή για να ...βελτιώσει τη χημεία τους στην οθόνη, προχώρησε η σταρ του Χόλιγουντ, Σάρον Στόουν.

Η 66χρονη ηθοποιός είχε αναφερθεί στο συγκεκριμένο περιστατικό στα απομνημονεύματά της το 2021 -χωρίς να αποκαλύψει τις ταυτότητες των προσώπων- αλλά τώρα προχώρησε σε αποκαλύψεις: ο παραγωγός ήταν ο Ρόμπερτ Έβανς και ο ηθοποιός ήταν ο αδερφός του Άλεκ Μπάλντουιν, Μπίλι. Η ταινία ήταν το Sliver του 1993.

Ο Έβανς, ο οποίος πέθανε το 2019, ήταν επίσης παραγωγός στην Chinatown και στο The Cotton Club, και επικεφαλής της παραγωγής στην Paramount για το Νονό, The Italian Job, True Grit και The Great Gatsby.

Το Sliver ήταν η επόμενη ταινία της Σάρον Στόουν, μετά την τεράστια επιτυχία του Βασικού Ενστίκτου.

Μιλώντας στο podcast του Louis Theroux, η Αμερικανίδα σταρ σημείωσε: «Περίμεναν να φέρω άλλη μια τεράστια επιτυχία, μου έδωσαν έγκριση για κάστινγκ, μου έδωσαν όλες τις εγκρίσεις, αλλά μετά όταν ήρθε η ώρα να το κάνω, μου είπαν ότι ήταν μια ματαιοδοξία».

«Μετά άρχισαν να προσπαθούν να με κατηγορήσουν για τα λάθη τους, έκαναν τρομερά λάθη στον τρόπο που προσέλαβαν σκηνοθέτες και καστ», είπε η Σάρον Στόουν.

Όσον αφορά τον παραγωγό Ρόμπερτ Έβανς, ανέφερε: «Με κάλεσε στο γραφείο του. Είχε αυτούς τους πολύ χαμηλούς καναπέδες της δεκαετίας του '70 και του '80, οπότε ουσιαστικά βρέθηκα να κάθομαι στο πάτωμα, όταν θα έπρεπε να είμαι στο πλατό»

«Και εκείνος έτρεχε γύρω από το γραφείο του, φορώντας γυαλιά ηλίου, και άρχισε μου εξηγεί ότι κοιμόταν με την Άβα Γκάρντνερ και θα έπρεπε να κοιμηθώ με τον Μπίλι Μπάλντουιν, γιατί αν κοιμόμουν με τον Μπίλι Μπάλντουιν, η απόδοση του Μπίλι Μπάλντουιν θα γινόταν καλύτερη», είπε.

«Και χρειαζόμασταν τον Μπίλι για να γίνει καλύτερος στην ταινία γιατί αυτό ήταν το πρόβλημα».

«Και αν μπορούσα να κοιμηθώ με τον Μπίλι, τότε θα είχαμε χημεία στην οθόνη, και αν απλώς έκανα σεξ μαζί του, τότε αυτό θα έσωζε την ταινία, και το πραγματικό πρόβλημα με την ταινία ήμουν εγώ επειδή ήμουν τόσο σφιγμένη και όχι σαν μια πραγματική ηθοποιός που θα μπορούσε απλώς να κάνει σεξ μαζί του και να επαναφέρει τα πράγματα στη σωστή τους τροχιά», είπε η Στόουν.

Η ηθοποιός είπε ότι αρνήθηκε, απαντώντας: «Τώρα πιστεύεις ότι αν κοιμηθώ μαζί του, θα γίνει καλός ηθοποιός; Κανείς δεν είναι τόσο καλός στο κρεβάτι». «Ένιωθα ότι θα μπορούσαν απλώς να είχαν προσλάβει έναν ηθοποιό με ταλέντο, κάποιον που θα μπορούσε να παραδώσει μια σκηνή και να θυμηθεί τις γραμμές του. Ένιωσα επίσης ότι θα μπορούσαν να κοιμηθούν οι ίδιοι μαζί του και να με αφήσουν έξω από αυτό. Η δουλειά μου ήταν να παίξω και αυτό είπα», τόνισε η Σάρον Στόουν.

«Αυτή δεν ήταν μια δημοφιλής απάντηση. Με θεωρούσαν δύσκολη», είπε.

Η Σάρον Στόουν είπε ότι η ταινία Sliver, ακόμα κι αν έπεσε κάτω από τις προσδοκίες, κέρδισε 280 εκατομμύρια δολάρια στο box office.