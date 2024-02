Σε τροχιά ανάπτυξης ο Συνεδριακός Τουρισμός στην Ελλάδα

Τις διεθνείς τάσεις και τις προοπτικές του Συνεδριακού Τουρισμού στην Ελλάδα, ανέδειξε το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών, Εκδηλώσεων και Οργανωτών Συνεδρίων (HAPCO & DES).

Με κεντρικό θέμα «The Future is Now» στους χώρους του Μεγάρου Μουσικής στη Θεσσαλονίκη, στις 8 και 9 Φεβρουαρίου, «κτύπησε η καρδιά» του Συνεδριακού Τουρισμού της Ελλάδας, παρουσία φορέων του τουρισμού της χώρας και επαγγελματιών του κλάδου.

Όπως καταγράφηκε, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Διεθνούς Ένωσης Συνεδρίων για το 2022, η Ελλάδα βρίσκεται στην 13η θέση κατάταξης στην Ευρώπη, η Αθήνα στην 8η θέση και η Θεσσαλονίκη στην 51η θέση. Κοινή συνισταμένη από όλους τους εμπλεκόμενους είναι ότι ο Συνεδριακός Τουρισμός συνεισφέρει τα μέγιστα στην ελληνική οικονομία, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στην απασχόληση, ωστόσο, λείπουν οι απαραίτητες υποδομές. Οι υποδομές οι οποίες θα μπορούν να προσελκύουν περισσότερα, αλλά και μεγαλύτερα συνέδρια.

Ως το αναξιοποίητο «διαμάντι» του ελληνικού τουρισμού που μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα στην οικονομία της Ελλάδας χαρακτήρισε τον Συνεδριακό Τουρισμό η πρόεδρος του HAPCO & DES κα Σίσσυ Λυγνού, από το βήμα του 13ου ετήσιου συνεδρίου. Όπως η ίδια υπογράμμισε ο επαγγελματικός και συνεδριακός τουρισμός συμβάλλει:

Έως και 7 φορές περισσότερο στην εθνική οικονομία απ’ ότι ο μαζικός τουρισμός Ευνοεί περισσότερα από 50 επαγγέλματα Δίνει τη λύση στην εποχικότητα και την απασχόληση Προσελκύει επισκέπτες υψηλών εισοδημάτων και επιπέδου και προβάλλει την χώρα διεθνώς.

«Ταυτόχρονα συμβάλλει στην εξέλιξη της επιστήμης, την προάσπιση της υγείας, τη μετάδοση της επιστημονικής γνώσης μέσω της φιλοξενίας συνεδρίων στην χώρα μας, προβάλλοντας την Ελλάδα ως hub μάθησης και υψηλού επιπέδου. Προβάλλει τον πολιτισμό και την ιστορία της χώρας μας» επισήμανε στην ομιλία της η κ. Λυγνού.

Τόνισε δε πως ο Συνεδριακός Τουρισμός είναι το δυνατό «χαρτί» που θα πρέπει να αξιοποιήσουμε και να εντάξουμε σε εθνικό επίπεδο. «Έχουμε καταγράψει και αναδείξει τι δεν μπορεί να προσελκύσει η χώρα και ποιες είναι οι απώλειες για την εθνική οικονομία και ανάπτυξη. Ενδεικτικά, να αναφέρουμε πως ετησίως χάνουμε αμέτρητες διεθνείς διοργανώσεις και εταιρικά events που θα μπορούσαν να προσελκύσουν κοινό υψηλού επιπέδου και εισοδήματος, μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων δημιουργώντας άμεσο τζίρο στην χώρα έως και 1 δισ. ευρώ ετησίως, αλλά και πολλαπλάσια άλλα οφέλη» επισήμανε η κ. Λυγνού.

Σύμφωνα με την ίδια, η Ελλάδα βρίσκεται στον συνεδριακό χάρτη, ωστόσο υπάρχει επείγουσα ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών, για συνεδριακό κέντρο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που θα μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερους από 4.000 – 5.000 συνέδρους. Καταλήγοντας, η πρόεδρος του HAPCO & DES τόνισε ότι σημαντικό σταθμό στην ιστορία του παρόντος Συνδέσμου και της νέας θητείας αυτού, αποτελεί το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ HAPCO & DES, This is Athens Convention & Visitors Bureau & Thessaloniki Convention Bureau, για τη δημιουργία του Greek Meetings Alliance, της εθνικής συνέργειας για την ανάδειξη και ανάπτυξη της εθνικής Βιομηχανίας Συνεδρίων και Εκδηλώσεων, που υπεγράφη τον Οκτώβριο του 2023.

Στον εθνικό σχεδιασμό Marketing ο Συνεδριακός Τουρισμός

Ο Συνεδριακός Τουρισμός για το υπουργείο είναι στην πρώτη γραμμή, ενώ στο σχέδιο μάρκετινγκ για το 2024 εστιάζουν σε συγκεκριμένες θεματικές μορφές τουρισμού μεταξύ των οποίων και ο Συνεδριακός Τουρισμός και τα ταξίδια κινήτρων επισήμανε η υφυπουργός Τουρισμού κ.Έλενα Ράπτη . «Ο Συνεδριακός Τουρισμός δημιουργεί και αυξάνει τη ζήτηση ταξιδιωτικών υπηρεσιών με επιπλέον διαμονές, μετακινήσεις, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα/δείπνα, ενισχύει τους τζίρους» πρόσθεσε η κ. Ράπτη τονίζοντας πως η μέση δαπάνη ανά σύνεδρο υπολογίζεται στα 1.639 ευρώ, παρουσιάζοντας αυξητική τάση.

Η ίδια δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις ελλείψεις και συγκεκριμένα στην ανάγκη για νέες υποδομές με σύγχρονες προδιαγραφές και δυνατότητα φιλοξενίας μεγαλύτερων διοργανώσεων. «Έτσι, θα πετύχουμε το επόμενο βήμα στην ανάπτυξη του Συνεδριακού Τουρισμού. Αποτελεί ένα πάγιο αίτημά σας και το υποστηρίζουμε», δήλωσε η υφυπουργός Τουρισμού.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό της αναφέρθηκε στην αξιοποίηση του Ολυμπιακού Ακινήτου του Taekwondo στο Φάληρο από την ΕΤΑΔ, όπου με την προκήρυξη του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού η οποία βρίσκεται ήδη σε ισχύ, δρομολογείται η δημιουργία ενός νέου μητροπολιτικού συνεδριακού κέντρου.

Στο υπουργείο Τουρισμού η ενίσχυση του Συνεδριακού Τουρισμού έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού αποτελεί μία από τις προτεραιότητες. «Υπάρχει μεγάλη δυνατότητα εξέλιξης στην περιοχή, και όχι μόνο στο κέντρο στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Περιφέρεια. Πάντα, αυτό που μας απασχολεί είναι να είναι σε αρμονία με τις τοπικές πόλεις. Οποιαδήποτε μορφή τουρισμού δεν πρέπει να αναπτύσσεται μακριά από τους ίδιους τους πολίτες», τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής και Πολιτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού κ. Μύρων Φλουρής στο πλαίσιο της παρουσίας του στο Συνέδριο.

Όπως ο ίδιος εξήγησε «το ερώτημα είναι τι τουρισμό θέλουμε, πότε τον θέλουμε, γιατί τον θέλουμε και τι μας αφήνει. Άρα στο πλαίσιο μιας τέτοιας ανάπτυξης, θεωρούμε ότι είναι ένα σημείο που μπορεί να διαφοροποιηθεί, η Θεσσαλονίκη είναι Βαλκανικό κέντρο, και γεωγραφικά και πολιτιστικά και επιχειρηματικά».

Απουσία μεγάλων συνεδριακών εγκαταστάσεων

Στην απουσία των μεγάλων συνεδριακών εγκαταστάσεων, στις απαραίτητες συνέργειες, αλλά και στην ανάδειξη και άλλων πόλεων της Κεντρικής Μακεδονίας, εκτός της Θεσσαλονίκης, στάθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας κ. Βίκυ Χατζηβασιλείου. Χαιρετισμούς απηύθυναν η πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης και αντιπεριφερειάρχης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Βούλα Πατουλίδου, ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Νικόλαος Τζόλλας, ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Θεσσαλονίκης καθηγητής Βασίλης Γάκης και η Τομεάρχης Τουρισμού ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Κοζάνης κ. Καλιόπη Βέττα, ο πρόεδρος του Thessaloniki Convention Bureau κ. Πρόδρομος Μοναστηρίδης, ο εντεταλμένος Σύμβουλος ΣΕΤΕ κ. Αλέξανδρος Θάνος και ο πρόεδρος της Fedhatta κ. Λύσσανδρος Τσιλίδης.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου “The Future is Now” στο οποίος συμμετείχαν κορυφαίοι ομιλητές μεταξύ άλλων μίλησαν, o κ. Ori Lahav CEO KENES GROUP και Immediate p. President- IAPCO μίλησε για τις μελλοντικές τάσεις, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιαστούν στον Συνεδριακό Τουρισμό, ο κ. Avinash Chandarana FLPI Global Learning and Development Director, MCI Group αναφέρθηκε στους τομείς της αυτοβελτίωσης και της αυτοανάπτυξης (personal development, talent experience and engagement) και η κ. Εφη Κουβελή Regional Manager Europe ICCA (International Congress & Convention Association).