Σελένα Γκόμεζ: Ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον Μπένι Μπλάνκο και έδειξε το εντυπωσιακό μονόπετρο

«Το για πάντα ξεκινάει τώρα», έγραψε η ταλαντούχα σταρ στην ανάρτησή της στο Instagram, επιβεβαιώνοντας την είδηση. Τη συνόδευσε με τέσσερα στιγμιότυπα στα οποία αποτυπώνεται η απόλυτη ευτυχία της, καθώς ζει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός μοιράστηκε με τους θαυμαστές της το εντυπωσιακό μονόπετρο, το μέρος που έγινε η πρόταση γάμου, καθώς και ένα κοινό στιγμιότυπο με τον σύντροφό της.

Τα συγχαρητήρια των διάσημων φίλων τους, όπως της Γκουίνεθ Πάλτροου, της Τέιλορ Σουίφτ και της Τζένιφερ Άνιστον «πλημμύρισαν» την ανάρτηση, ενώ το πιο τρυφερό σχόλιο έρχεται από τον Μπλάνκο, ο οποίος έγραψε χαρακτηριστικά «αυτή είναι η γυναίκα μου». Η ανάρτηση ήδη έχει ξεπεράσει τα 6.600.000 likes.

To ζευγάρι συνεργάστηκε για πρώτη φορά το 2019 στο τραγούδι «I Can't Get Enough» μαζί με τους Tainy και J Balvin.

Τον Δεκέμβριο του 2023 επιβεβαίωσαν τη σχέση τους, αποκαλύπτοντας πως ήδη έβγαιναν κρυφά για έξι μήνες και λίγο αργότερα εμφανίστηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί των Emmys, σύμφωνα με το People.

Ο σύντροφός της σε παλαιότερη συνέντευξη είχε θυμηθεί το πώς έγινε η πρώτη κίνηση και από ποιον. « Μου ζήτησε να βγούμε... ήταν τρελό... ήταν τρελό πραγματικά. Καθώς μιλούσαμε για κάτι άλλο μου είπε «θες να βγούμε για δείπνο;». Και βγήκαμε για δείπνο και δεν είχα ιδέα» λέει ο Τόνι Μπλάνκο που μέχρι τότε ήταν φίλος με την τραγουδίστρια.