Το αμερικανικό συγκρότημα Maroon 5 δέχεται κριτική στη Νότια Κορέα για σχέδιο αφίσας ενόψει του προγραμματισμένου ταξιδιού του στη χώρα τον Νοέμβριο. Η αφίσα απεικονίζει σκίτσο, το οποίο θυμίζει τη Σημαία του Ανατέλλοντος Ηλίου και προκαλεί άσχημες μνήμες στους νοτιοκορεάτες.

Το βραβευμένο με Grammy συγκρότημα ανακοίνωσε το πρόγραμμα της παγκόσμιας περιοδείας του το περασμένο Σάββατο, στην οποία περιλαμβάνεται συναυλία στη Νότια Κορέα που έχει προγραμματιστεί για τις 30 Νοεμβρίου.

Η αφίσα που δημοσιεύτηκε στο site τους, απεικονίζει ένα σκίτσο, το οποίο θυμίζει τη Σημαία του Ανατέλλοντος Ηλίου, που συνδέεται με την ιμπεριαλιστική Ιαπωνία πριν από έναν αιώνα.

@maroon5 what a mess you made here🤣🤣 did you guys forgot what happened last 2020?? 🙂 Bella Poarch? SoKor and Philippines?? 😅 #Maroon5 pic.twitter.com/I2S3ujmzSb

— Jeongwoo’s Memong Face (@saseumdeer_07) July 6, 2022