Κουέντιν Ταραντίνο: Ο σκηνοθέτης έχει ανακοινώσει ότι αυτή θα είναι και η τελευταία του ταινία.

Σύμφωνα με πηγές του The Hollywood Reporter, ο Ταραντίνο θα ξεκινήσει τα γυρίσματα της 10ης ταινίας του, αυτό το φθινόπωρο, και θα έχει τον τίτλο The Movie Critic.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με την πλοκή της ταινίας παραμένουν επί του παρόντος επτασφράγιστο μυστικό αλλά κάποιες πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει αναφέρουν ότι η ιστορία διαδραματίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1970 με πρωταγωνίστρια γυναίκα.

Αν και δεν έχουν επιβεβαιωθεί αυτές οι πληροφορίες, η συγκεκριμένη περιγραφή υποδηλώνει ότι η ταινία θα μπορούσε ενδεχομένως να επικεντρωθεί στην Pauline Kael, μια από τις πιο σημαντικές κριτικούς κινηματογράφου όλων των εποχών.

Quentin Tarantino is putting together what sources say is being billed as his final movie https://t.co/TCFedNlmeS pic.twitter.com/xe0M12WxID

— The Hollywood Reporter (@THR) March 14, 2023