Στην πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά τη στέψη του βασιλιά Κάρολου, ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσσεξ πήγαν για σούσι σε γνωστό εστιατόριο του Λος Αντζελες.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το TMZ, το ζευγάρι Χάρι – Μέγκαν βγήκε ραντεβού για σούσι την Παρασκευή, λίγες ημέρες μετά την επίσημη στέψη του Καρόλου.

Ωστόσο, η Page Six αποκάλυψε ότι δεν βγήκαν μόνοι τους, αλλά δείπνησαν με την Γκουίνεθ Πάλτροου και τον σύζυγό της, Μπραντ Φάλτσουκ. Την τετράδα συνόδευαν, επίσης, η Κάμερον Ντίαζ και ο σύζυγός της, Μπέντζι Μάντεν, καθώς και η διευθύνουσα σύμβουλος της Bumble, Γουίτνεϊ Γουλφ Χερντ, και ο σύζυγός της, κληρονόμος του πετρελαίου του Τέξας, Μάικλ Χερντ.

Prince Harry, Meghan Markle enjoy date night in first pics since coronation https://t.co/RTYSY6H8Zs pic.twitter.com/rhvGAFekl2

— Page Six (@PageSix) May 14, 2023