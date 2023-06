Ο Γιώργος Λάνθιμος και η Έμα Στόουν μίλησαν στην Vogue για το μεγάλο ταξίδι δημιουργίας της ταινίας «Poor Things» η οποία θα κάνει πρεμιέρα στην μεγάλη οθόνη τον Σεπτέμβριο.

Βασισμένη στο μυθιστόρημα του Σκοτσέζου Αλισντερ Γκρέι που κυκλοφόρησε το 1992 αφηγείται την ιστορία μιας νεαρής εγκυμονούσας γυναίκας στα τέλη του 19ου αιώνα στη Γλασκώβη η οποία αυτοκτονεί για να ξεφύγει από τον βίαιο άντρα της.

Ένας εκκεντρικός αλλά ιδιοφυής επιστήμονας, ο Γκόντγουιν Μπάξτερ την επαναφέρει στη ζωή δίνοντάς της ωστόσο, το μυαλό του αγέννητου παιδιού της.

