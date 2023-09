Ο δισεκατομμυριούχος ‘Ελον Μασκ βρέθηκε σε μια πόλη του Τέξας, προκειμένου να παρουσιάσει την κατάσταση που επικρατεί εκεί «χωρίς φίλτρα». Εκεί συναντήθηκε με τοπικούς αξιωματούχους ενώ στη συνέχεια θέλησε να προσφέρει στους χρήστες του X μία «αφιλτράριστη» εικόνα. Στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας βρίσκεται το μεταναστευτικό στις ΗΠΑ.

Η επίσκεψη Μασκ πραγματοποιήθηκε τη στιγμή που χιλιάδες μετανάστες περνούν τα αμερικανικά σύνορα. Ακολούθως με φορτηγά, τρένα και λεωφορεία φτάνουν σε Τέξας, Αριζόνα και Καλιφόρνια. Είναι ενδεικτικό ότι το τελευταίο διάστημα ο αριθμός των παράτυπων μεταναστών που φτάνουν στα νότια των ΗΠΑ είναι ιδιαίτερα υψηλός.

Ο Έλον Μασκ βρέθηκε στο Ιγκλ Πας και εκεί εκατοντάδες μετανάστες περνούν τον ποταμό Ρίο Γκράντε κοντά στη σιδηροδρομική γέφυρα χωρίς να λαμβάνουν υπόψιν το συρματόπλεγμα που έχει τοποθετηθεί κατά μήκος των όχθεων του ποταμού από την Εθνοφρουρά του Τέξας.

Ο Μασκ που φορούσε ένα μαύρο μπλουζάκι, μαύρο καπέλο καουμπόι και γυαλιά ηλίου αεροπόρου σε απευθείας μετάδοση που έκανε μέσω της πλατφόρμας του X παρουσίασε την άποψή του για τη μεταρρύθμιση της μεταναστευτικής νομοθεσίας των ΗΠΑ.

Billionaire Elon Musk waded into the US immigration debate, paying a visit to the Texas border with Mexico to meet with local politicians and law enforcement and obtain what he called an ‘unfiltered’ view of the situation https://t.co/YjCFXlppne pic.twitter.com/xUvAa3HtVe

— Reuters (@Reuters) September 29, 2023