Αντετοκούνμπο Greek Freak: Ο τρελός χορός του Γιάννη στο Παρίσι που τρέλανε τον κόσμο [vid]

Αντετοκούνμπο Greek Freak: Αυτό το παιδί που τιμάει την Ελλάδα σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται έχει άστρο και όπου και αν πηγαίνει τραβά όλα τα βλέμματα πάνω του. Αναπόφευκτο ήταν λοιπόν να μην γλιτώσει από τα φλας όταν εμφανίστηκε στο The Paris Ring Finals. Όταν οι παρευρισκόμενοι περικύκλωσαν τον Greek Freak τον προέτρεψαν να το ρίξει στο χορό και εκείνος όχι μόνο δεν αρνήθηκε αλλά άφησε και τους πάντες άφωνους με τις χορευτικές του φιγούρες.

When @Giannis_An34 visits The Paris Ring Finals...it turns all the way UP!!#theparisring | #nikebasketball pic.twitter.com/8o0ycUp7Bj