Κώστας Παπανικολάου: «Έσπασε» τα κοντέρ και έκανε αφιέρωση που έσπασε καρδιές [vid]

Κώστας Παπανικολάου: Οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν μεγάλη νίκη κόντρα στην ομάδα του Ιτούδη, επικρατώντας κατά κράτος και στις δύο πλευρές του παρκέ. Μπορεί να έλειπαν ο αρχηγός και υπαρχηγός, Σπανούλης και Πρίντεζης, αλλά ο Κώστας Παπανικολάου φρόντισε να πάρει την σκυτάλη από τους δύο ζωντανούς θρύλους του Ολυμπιακού και να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη. Συγκεκριμένα, ο «Αir-Pap» σε 36 λεπτά συμμετοχής σημείωσε 19 πόντους με καλά ποσοστά (4/9 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5/6 βολές), κατέβασε 7 ριμπάουντ, μοίρασε 3 ασίστ, έκανε 5 κλεψίματα, υπέπεσε 4 λάθη, ενώ 3 φορές έκανε μπλοκ, λέγοντας «όχι» στον αντίπαλο.

Όπως μπορείτε να καταλάβετε από την στατιστική του, πραγματοποίησε μία από τις πιο μεστές εμφανίσεις στην καριέρα του, καθώς ήταν υπέρ του δέοντος αποτελεσματικός σε άμυνα και επίθεση.

Δείτε και ένα highlight που χάρισε

