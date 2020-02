Στέφανος Τσιτσιπάς: Κατέκτησε ξανά το ATP Μασσαλίας [vids]

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο Έλληνας τενίστας υπερασπίστηκε επάξια τον τίτλο του και έκανε το repeat. Ο 21χρονος τενίστας έναν χρόνο μετά την κατάκτηση του τίτλου στο ATP Marseille, επέστρεψε και το ξαναπήρε. Και το έκανε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο καθώς δεν... χάρισε ούτε ένα σετ. Ολοκλήρωσε το τουρνουά με 16-0 σετ! Στον τελικό επικράτησε μάλιστα του ανερχόμενου και ταλαντούχου 19χρονου Καναδού Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, απέναντι στον οποίο είχε αρνητικό ρεκόρ.

Ο Στέφανος νίκησε με 2-0 σετ τον Αλιασίμ (6-3. 6-4) και πανηγύρισε την κατάκτηση του πέμπτου τίτλου στην καριέρα του μετά τους θριάμβους σε Στοκχόλμη (2018), Μασσαλία, Εστορίλ, Λονδίνο (2019). Αξίζει να σημειωθεί πως αυτός ήταν ταν ο δέκατος τελικός στον οποίο συμμετείχε ο Τσιτσιπάς, ο οποίος πανηγύρισε το πρώτο τρόπαιο για το 2020.

Στο πρώτο σετ ο Έλληνας τενίστας μπήκε «φορτσάτος» στον αγωνιστικό χώρο θέλοντας να δείξει πως δεν είναι μόνο στα «χαρτιά» το φαβορί. 'Ετσι και έπραξε.Διατήρησε το σερβίς του με άνεση, ενώ έκανε το καθοριστικό μπρέικ στο τέταρτο γκέιμ (1-3). Κάπως έτσι έφτασε σε μια άνετη επικράτηση με 6-3.

Στο δεύτερο σετ, ο Αλιασίμ ανέβηκε, βελτίωσε το σερβίς του, ενώ κατόρθωσε να αμυνθεί πιο αποτελεσματικά στο σερβίς του Τσιτσιπά. Οι δυο παίκτες διατήρησαν το χέρι τους μέχρι το 2-2, ενώ ακολούθησε από ένα μπρέικ, αρχικά για τον Τσιτσιπά (2-3) κι αμέσως μετά για τον Αλιασίμ (3-3). Ωστόσο ο Τσιτσιπάς, απάντησε με νέο μπρέικ (3-4) και πήρε και το... χέρι του για το 3-5. Ο Αλιασίμ διατήρησε το σερβίς του για το 4-5 αλλά ο Τσιτσιπάς δεν του χαρίστηκε φτάνοντας πανηγυρικά στο 6-4 και στον τίτλο. Τώρα, ο Τσιτσιπάς θα προετοιμαστεί για το επόμενο μεγάλο τουρνουά του στο Ντουμπάι.

