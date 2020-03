Πέδρο Μαρτίνς: Οι ευχές του στους Έλληνες για την 25η Μαρτίου

Πέδρο Μαρτίνς: Την Τετάρτη ο λοιμωξιολόγος, Σωτήρης Τσιόδρας, ανακοίνωσε 78 νέα κρούσματα ανεβάζοντας στα 821 συνολικά τον αριθμό στη χώρα μας. Εξ αυτών οι 134 νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, ενώ οι 53 βρίσκονται διασωληνομένοι σε ΜΕΘ. Η μέση ηλικία των όσων είναι σε ΜΕΘ είναι στα 67 έτη και η πλειονότητα είναι άνδρες. Οι περισσότεροι με υποκείμενα νοσήματα.

Πάντως, στο πλαίσιο των δύσκολων ημερών, αλλά και της εθνικής εορτής, ο Πέδρο Μαρτίνς έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του. Ο ίδιος ανέφερε πως... παρά τις δύσκολες στιγμές που περνάμε όλοι μας, θα ήθελα να ευχηθώ σήμερα σε όλους τους Έλληνες Χρόνια Πολλά! Μείνετε σπίτι, μείνετε ασφαλείς.

1/ Despite the tough times we are all living right now, I would like to wish the Greek people a happy Independence Day! Stay home, stay safe 🙌🇬🇷#Greece #GreekIndependenceDay #Proud #Greeks pic.twitter.com/jnPAwpSYPD