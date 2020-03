Γιάννης Αντετοκούνμπο: Δυσκολεύεται να μαρκάρει τον Χάρντεν [pic]

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μπορεί ο κορυφαίος παίκτης της περσινής χρονιάς του ΝΒΑ να έχει αναπτύξει άτυπη μάχη με τον Τζέιμς Χάρντεν, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως δεν αναγνωρίζει και το μεγαλείο του ως παίκτη. Εξάλλου, πρόκειται για τον κορυφαίο σκόρερ (με τους μέσους όρους) των τελευταίων χρόνων, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να τον χαρακτηρίσει ως τον πιο δύσκολο αντίπαλο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Μέχρι να διακοπεί η αγωνιστική δράση στο NBA, ο άσος των Rockets είχε κατά μέσο όρο 34.4 πόντους, 6.3 ριμπάουντ και 7.4 ασίστ σε 37 λεπτά κατά μέσο όρο.

Giannis says the Beard is the hardest player to guard 👀 pic.twitter.com/hgqccHmcgN