Εθνική Αγγλίας: Το «Γουέμπλεϊ» φωταγωγήθηκε με τα χρώματα της Ιταλίας [pic]

Εθνική Αγγλίας: Υπό κανονικές συνθήκες σήμερα επρόκειτο να τεθούν αντιμέτωπες η Αγγλία και η Ιταλία στο «Γουέμπλεϊ». Το ματς θα γινόταν στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων για το Euro 2020. Κανονικότητα δεν υπάρχει, ποδόσφαιρο και Euro επίσης, οπότε ούτε φιλικό ανάμεσα σε δύο από τις σπουδαιότερες ομάδες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ωστόσο, η αγγλική ομοσπονδία δεν ξέχασε την Ιταλία, σε αυτές τις «μαύρες» μέρες που βιώνει η χώρα, μετρώντας καθημερινά εκατοντάδες νεκρούς λόγω του κορωνοϊού.Για αυτό τον λόγο, σε μια κίνηση συμπαράστασης από πλευράς Άγγλων, το «Γουέμπλεϊ» φωταγωγήθηκε με τα χρώματα της σημαίας της Ιταλίας.

«Μπορεί να μην μοιραζόμαστε το ίδιο γήπεδο, αλλά στεκόμαστε μαζί και ενωμένοι σε αυτή τη δύσκολη περίοδο», έγραψε στο Twitter της η εθνική Αγγλίας.

We may not be sharing the pitch tonight @azzurri, but we stand together and united in this difficult time 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇮🇹#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/avatfpEBQy