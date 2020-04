Σισέ: «Όλοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί, θα τα καταφέρουμε»

Σισέ: Μήνυμα αισιοδοξίας έστειλε μέσω του επίσημου λογαριασμού της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο Twitter ο Πάπε Σισέ, τονίζοντας πως ο Covid-19 μπορεί να καταπολεμηθεί μέσω της συνολικής προσπάθειας, της τήρησης όσων λένε οι ειδικοί και της πίστης.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Σισέ:

«Καλησπέρα σε όλους. Βιώνουμε όλοι μια ιδιαίτερα δύσκολη και περίπλοκη περίσταση και σε όλο τον κόσμο, όλοι ρωτούν ένα πράγμα: θα τα καταφέρουμε; Πιστεύω πως ναι, θα τα καταφέρουμε, και νομίζω πως κι εσείς το πιστεύετε. Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε, όλοι μαζί να είμαστε πιο δυνατοί από κάθε εμπόδιο. Όλοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί από την ασθένεια αυτή.

Σκέφτομαι λοιπόν ότι η μόνη λύση είναι να ακολουθούμε τις οδηγίες που δίνουν οι ειδικοί και οι γιατροί. Σχεδόν σε όλο τον κόσμο, οι νοσοκόμοι καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη δική μας προστασία. Με αυτή την αφορμή, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που από το πρωί μέχρι το βράδυ βρίσκουν τη δύναμη να μας προστατεύσουν από την ασθένεια. Μαζί θα τα καταφέρουμε. Το πιστεύω και είμαι βέβαιος ότι το πιστεύετε κι εσείς.

Επίσης, με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να πω ότι μου λείπει το ποδόσφαιρο, οι φίλαθλοι και το γήπεδό μας, το "Γεώργιος Καραϊσκάκης", οι οπαδοί του Ολυμπιακού και η οικογένειά μου. Όμως έτσι είναι τα πράγματα. Υγεία πρώτα απ' όλα. Αν συνεχίσουμε να δίνουμε αυτή τη μάχη μαζί, θα τα καταφέρουμε και θα τα ξαναπούμε σύντομα στον αγωνιστικό χώρο. Σε κάθε περίπτωση, προστατεύουμε τον εαυτό μας και μένουμε σπίτι. Ο Θεός είναι μεγάλος και όλα θα πάνε καλά. Αντίο από τον "βράχο''».

#ΜένουμεΣπίτι, μένουμε ασφαλείς! Το μήνυμα του Παπέ Αμπού Σισέ προς όλους μας αυτή την δύσκολη περίοδο. / We #StayAtHome, we #StaySafe! @cissepapeabou’s special message to all of us during these difficult times.#Olympiacos #TakeCareOfEachOther #WeKeepOnDreaming #Football pic.twitter.com/JieXjX8WcW