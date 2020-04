Κανονισμοί ποδοσφαίρου: Τo Διεθνές Συμβούλιο για τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου ενέκρινε αλλαγές ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου 2020-21, που αφορούν την παράβαση για χέρι, ενώ αλλάζει και το πρωτόκολλο του VAR, με την αναθεώρηση για το οφσάιντ να έρχεται μελλοντικά σύμφωνα με την IFAB. Αναφορικά με τι θα ισχύει, το Συμβούλιο αποφάσισε ότι “το τυχαίο χέρι από έναν επιτιθέμενο παίκτη θα πρέπει να τιμωρείται μόνο αν οδηγεί σε γκολ ή μια προφανή ευκαιρία για τον παίκτη ή και την ομάδα του να σκοράρει. Για τον προσδιορισμό της ποινής για χέρι, ο βραχίονας σταματά στο κάτω μέρος της μασχάλης”.

Ουσιαστικά, αυτό σημαίνει ότι ορισμένα τέρματα που επιτεύχθηκαν φέτος και δεν μέτρησαν, την επόμενη σεζόν θα πρέπει να μετράνε κανονικά. Μένει βέβαια να δούμε και την εφαρμογή της αλλαγής στην πράξη από τους διαιτητές.

⚽️ Complete list plus explanations of all changes to the Laws of the Game 2020/21 is now available for download in English, French, German, and Spanish:

➡️https://t.co/pDes9z493k pic.twitter.com/KBqfkhRwDe

— The IFAB (@TheIFAB) April 8, 2020