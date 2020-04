Κόμπι Μπράιαντ: Στις 12 Απριλίου του 2013, ο Αμερικανός αθλητής που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, συγκλόνισε τους φιλάθλους του μπάσκετ με την αυταπάρνησή του.

Συγκεκριμένα, ο αείμνηστος γκαρντ των Λέικερς τραυματίστηκε σοβαρά στο παιχνίδι με τους Γουόριορς, αλλά δεν δίστασε να εκτελέσει τις δύο βολές με κομμένο τον αχίλλειο τένοντα.

Θυμηθείτε τη συγκλονιστική στιγμή:

Mamba Mentality 🐍#OTD seven years ago, Kobe hit two free throws on a torn Achilles. pic.twitter.com/tceYkGzyM9

— NBA TV (@NBATV) April 12, 2020