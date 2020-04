Νικ Καλάθης: Ο Ιταλός δημοσιογράφος Λούκα Ντ’Αλεσάντρο προέβη σε νέο τιτίβισμα για τον Παναθηναϊκό. Ο δημοσιογράφος του Sportando αναφέρει πως ο Νικ Καλάθης ζήτησε να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό λόγω του χαμηλού μπάτζετ που θα έχει η ομάδα του χρόνου.

Αναλυτικά: «Ενημερώθηκα πως ο Νικ Καλάθης ζήτησε να γίνει μεταγραφή (σ.σ. από τον Παναθηναϊκό), εξαιτίας του πολύ χαμηλότερου μπάτζετ που θα έχει η ομάδα του χρόνου»

Δείτε το tweet:

I have been told sources Nick Calathes demanded to be transferred, due to the fact that Panathinaikos BC Athens next year's budget will be much lower.

