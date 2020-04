Ρικ Πιτίνο: Ο Αμερικανός τεχνικός θα επιστρέψει στο NCAA και φαίνεται έτοιμος για την πρόκληση. Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού σχολίασε το επίπεδο των παικτών του κολεγίου που θα κοουτσάρει την ερχόμενη σεζόν, γράφοντας στο Twitter:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με την απίστευτη “τάξη” που στρατολογήσαμε και έρχεται στο Iona. Αθλητικοί παίκτες με μέγεθος και πάθος. Ανυπομονώ να τους προπονήσω».

So excited with the outstanding recruiting class coming into Iona. Athletic, size, and passionate attitudes. Can’t wait for practice!

