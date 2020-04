Michael Jordan The Last Dance: Η σειρά – ντοκιμαντέρ «The Last Dance» για τον μεγαλύτερο μπασκετμπολίστα όλων των εποχών, τον Μάικλ Τζόρνταν είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα του Netflix από το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα 20 Απριλίου 2020 και οι λάτρεις του αθλητισμού μπορούν να παρακολουθήσουν λεπτό προς λεπτό την πορεία αυτού του τεράστιου παίκτη και των Σικάγο Μπουλς προς την κατάκτηση του έκτου και τελευταίου τίτλου στην ιστορία τους. Το «The Last Dance» έκανε πρεμιέρα στις ΗΠΑ την Κυριακή του Πάσχα από το ESPN και στον υπόλοιπο κόσμο είναι πλέον διαθέσιμο μέσω του Netflix, που ανέβασε τα δύο πρώτα επεισόδια της σειράς.

Το πρώτο επεισόδιο, ξεκινώντας αντίστροφα, από το τέλος προς την αρχή, στον Οκτώβριο του 1997. Δηλαδή τότε που όλοι θεωρούσαν τον Τζόρνταν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα στον πλανήτη. «The Last Dance», ήταν ο τίτλος από το σχέδιο που παρέδωσε στους παίχτες εκείνη την χρονιά ο σπουδαίος προπονητής των Bulls, Phil Jackson. Σχεδόν κάθε χρόνο το έκανε αυτό.

Παρέδιδε ένα σχέδιο στους παίχτες και τους παράγοντες της ομάδας και όπως όλοι οι μεγάλοι σκηνοθέτες του έβαζε ένα τίτλο. Στη σεζόν που ξεκινούσε το 1997, είχε αποφασίσει ότι θα είναι η τελευταία του στον πάγκο των Bulls. Παράλληλα το συμβόλαιο του Scottie Pippen ήταν υπό συζήτηση και ο Τζόρνταν είχε φροντίσει να κάνει την βαρύγδουπη δήλωση ότι δεν θα έπαιζε για κανέναν άλλο προπονητή στο Chicago. Όλο αυτό το σκηνικό, μας βάζει στο κλίμα και δημιουργεί από την αρχή την ένταση που χρειάζεται ένας τηλεθεατής για να μπει στο χρονικό του Greatest Of All Times παίχτη που γνώρισε το άθλημα.

Ακόμη και αυτοί που δεν γνωρίζουν πολλά για τον θρυλικό παίκτη, πρέπει να γνωρίζουν ότι πρόκειται για τον άνθρωπο που αγωνίστηκε 15 σεζόν στο NBA, στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου και κέρδισε τις 6 από αυτές. Επιπλέον, σε συνεργασία με την Nike αρχικά και μετά συνεχίζοντας σόλο, δημιούργησε το περίφημο Air Jordan brand το οποίο από το 2010 καταγράφει ετησίως τζίρους άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το ντοκιμαντέρ μέσω του Netflix που το έφερε στην Ελλάδα το πρωί της Δευτέρας (20/4) με τα δύο πρώτα επεισόδια.

Το πεντάλεπτο από το πρώτο επεισόδιο που έδωσε στη δημοσιότητα του ESPN

Can't wait for Sunday? Neither can we.

So we're dropping five minutes from the first episode of #TheLastDance pic.twitter.com/qW0Z3rmSxr

— ESPN (@espn) April 17, 2020