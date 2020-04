Ιβκοβιτς: Δε ξεχνάει το ματς που αντιμετώπισε τον Τζόρνταν ο παλαίμαχος τεχνικός. Αναλυτικά, όσα είπε στην εφημερίδα «Τα Νέα»:

Για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τους Σικάγο Μπουλς: «Πίστευα ότι ο Ντούσαν Βούκσεβιτς, επειδή ήταν ψηλός και γρήγορος, μπορούσε να τον μαρκάρει, αλλά βεβαίως ο Μάικλ Τζόρνταν ήταν άπαικτος. Εν πάση περιπτώσει του ζήτησα να κρατά αποστάσεις ώστε να μπορέσει να ελέγξει, όσο αυτό ήταν δυνατό, και τα τζαμπ σουτ και τα ποσταρίσματά του. Κάποια στιγμή, μετά από μία άμυνα που δεχθήκαμε καλάθι, του έκανα μια παρατήρηση και πέρασε δίπλα μας ο Τζόρνταν κι έκανε έναν μορφασμό σαν να μας έλεγε “δεν θα γίνει αυτό που θέλετε εσείς, αλλά αυτό που θέλω εγώ”. Δίκιο είχε».

Για τη δεξίωση που ακολούθησε μετά το παιχνίδι: «Καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι με τον Τζόρνταν και με άλλους, ανάμεσα στους οποίους κι ένας Κροάτης, ο Στιέπαν Στάζιτς που τον είχε παίκτη ο Ομπράντοβιτς στην Μπενετόν. Εκεί που μιλάγαμε λοιπόν κι ενώ όσοι κάπνιζαν, δίσταζαν να ανάψουν τσιγάρο, ο Τζόρνταν έβγαλε μία πουράκλα και από τους καπνούς νομίζαμε ότι πήρε φωτιά το σαλόνι. Το κατάλαβε και ο ίδιος κι ίσως ένιωσε λίγο άβολα, γι’ αυτό μάλλον το κάπνισε όλο με τέσσερις-πέντε ρουφηξιές».

Για την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τροπαίου για τον Ολυμπιακό, σαν σήμερα πριν 23 χρόνια (24/4/1997): «Τι θυμάμαι από εκείνη τη βραδιά; Τα πάντα, μπρε! Τα έχω όλα στο μυαλό μου και κυρίως δύο στιγμιότυπα. Το πρωί του τελικού, έβαλα την ομάδα στο λεωφορείο και πήγαμε μία βόλτα στην παραλία της Οστια, όπου για να περάσει η ώρα και να χαλαρώσουν τα παιδιά, κάναμε διαγωνισμό για το ποιος θα πετάξει πιο μακριά τα βότσαλα. Όταν το έμαθε ο Σωκράτης Κόκκαλης απόρησε και με ρώτησε γιατί δεν κάναμε προπόνηση. Γύρισα και του είπα “λάθος σας πληροφόρησαν, κύριε πρόεδρε, κάναμε την καλύτερη προπόνηση και θα το δείτε το βράδυ”».

