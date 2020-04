Παναθηναϊκός: Το «Sports Rabbi» από το Ισραήλ, δημοσίευσε πως η Ζενίτ του Τσάβι Πασκουάλ ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την περίπτωση του Ντεσόν Τόμας. Πάντως, ο Αμερικανός φόργουορντ δεσμεύεται με συμβόλαιο με το «τριφύλλι» για ακόμη μια χρονιά. Από εκεί και πέρα ενώ δεν είναι δεδομένο πως ο Πασκουάλ θα συνεχίσει να είναι κάτοικος Αγίας Πετρούπολης, καθώς υπάρχει option που θα πρέπει να ενεργοποιηθεί από την πλευρά του.

Όπως και να έχει, ο Ισπανός τεχνικός είχε συνεργαστεί με τον ψηλό «πρασίνων» τόσο στην Αθήνα, όσο και στη Βαρκελώνη.

Την τρέχουσα σεζόν ο Τόμας είχε 13,9 πόντους ανά παιχνίδι, μαζί με 4,4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο και ήταν 7ος σκόρερ της Euroleague.

I’m hearing that Zenit St. Petersburg under Xavi Pascual is interested in Panathinaikos forward Deshaun Thomas. Coach Pascual had brought Thomas to PAO back in the summer of 2018.

