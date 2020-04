Παναθηναϊκός: Σαν Αντόνιο Σπερς και Ντάλας Μάβερικς φέρονται να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Φακούντο Καμπάτσο, όπως τουλάχιστον προκύπτει από δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών. Εφόσον λοιπόν ο Αργεντινός γκαρντ μετακομίσει στο ΝΒΑ, η Ρεάλ Μαδρίτης θα κινηθεί για την αντικατάστασή του, με το «Sports Rabbi» να αναφέρει στο twitter ότι η «βασίλισσα» θα προσπαθήσει να αποκτήσει τον Νικ Καλάθη.

Θυμίζουμε ότι ο γκαρντ του Παναθηναϊκού δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους «πράσινους» μέχρι το καλοκαίρι του 2021. Πάντως, όλα είναι αρκετά ρευστά ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, λόγω και της έξαρσης του ιού που έχει εξελιχθεί σε πανδημία.

Should Facundo Campazzo head to the Spurs or the Mavericks, Real Madrid will be targeting Nick Calathes per source. https://t.co/0jAqRW2I5P

— Sports Rabbi (@thesportsrabbi) April 29, 2020