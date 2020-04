Δήμαρχος Λίβερπουλ: Σε δηλώσεις του ο Τζο Άντερσον ανέφερε πως η ομάδα της πόλης του θα πρέπει να πάρει τον τίτλο του πρωταθλητή χωρίς να διεξαχθούν τα εναπομείναντα ματς, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα είναι αδύνατο να μην υπάρξουν πανηγυρισμοί στους δρόμους.

«Ακόμα κι αν γίνουν τα ματς κεκλεισμένων των θυρών, θα υπάρξει κόσμος έξω από το Άνφιλντ. Δεν θα υπάρξουν πολλοί που θα σεβαστούν τις οδηγίες μας για να μην πάνε στο γήπεδο και να τηρήσουν τα μέτρα προφύλαξης. Θα βγουν να πανηγυρίσουν και θα είναι τρομερά δύσκολο και για την Αστυνομία να τους συγκρατήσει. Θα είναι πραγματική φαρσοκωμωδία, δεν γίνεται να τηρηθούν οι αποστάσεις. Θα μας αγνοήσει ο κόσμος. Θα πρέπει η Premier League και η Κυβέρνηση να το λάβουν υπόψη τους αυτό.

