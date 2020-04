Ομάρ: Στην αποκάλυψη ότι ο Ελαμπντελαουί είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με την Γαλατάσαραϊ προχώρησε ο Γάλλος δημοσιογράφος, Manu Lonjon, σε ανάρτησή του στο twitter. Ο συντάκτης της ‘Le Parisien’’ αναφέρει πως η τουρκική ομάδα έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στον Ομάρ και μάλιστα είναι μαζί του σε προχωρημένες συζητήσεις.

Omar Elabdellaoui ( Olympiakos / free of contract) received an offer from Galatasaray. pic.twitter.com/IX29W5gzfp

— Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) April 30, 2020