Ραζνάτοβιτς: Έξαλλος με το δημοσίευμα που έκανε λόγο για διαπραγματεύσεις του Σκότι Γουίλμπεκιν με την Αρμάνι Μιλάνο, ήταν ο μάνατζερ του Αμερικανού γκαρντ. Ο Σέρβος ατζέντης διέψευσε κατηγορηματικά τη συγκεκριμένη είδηση, καθώς ανέφερε πως κάτι τέτοιο… δεν στέκει για τον Αμερικανό γκαρντ, αλλά ξεκαθάρισε πως ο πελάτης του πρόσφατα υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Μακάμπι και πως ουδέποτε σκέφτηκε να αποχωρήσει από το Τελ Αβίβ.

«Είναι απολύτως αναληθές! Πριν από μερικούς μήνες υπέγραψε συμβόλαιο τριών ετών και ποτέ δεν σκέφτηκε να αποχωρήσει! Είμαι έκπληκτος με αυτό το δημοσίευμα!», ανέφερε στο «τιτίβισμά» του ο γνωστός μάνατζερ.

Its absolutely false report! He signed 3 years contract few months ago and never consider leaving! I m very surprised with the report! https://t.co/wFpauVl3m7

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) May 1, 2020