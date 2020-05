Ομπράντοβιτς: Όπως ξεκαθάρισε σε συνέντευξή του στη Monaco Matin, ο Σέρβος τεχνικός επιθυμεί να παραμείνει στην ομάδα του Πριγκιπάτου προκειμένου να συνεχίσει την αποστολή που έχει αναλάβει, ενώ έχει ως στόχο την κατάκτηση τίτλων.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Πρόθεσή μου είναι να μείνω στη Μονακό. Πέρα από τις πολύ καλές σχέσεις που έχω με όλους στην ομάδα, ο καθένας μπορεί να δει ότι γίνεται καλή δουλειά. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να τελειώσουμε τη δουλειά κι εννοώ να κατακτήσουμε τον τίτλο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, θέλω να συνεχίσω την αποστολή μου. Νιώθω οικεία στο Μονακό και το ίδιο ισχύει για την οικογένειά μου. Νομίζω πως μπορούμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε όμορφα πράγματα μαζί».

🗣 @SasaObradovic69 : « Mon intention est de rester à Monaco. Au-delà de mes très bonnes relations avec l’ensemble du club, tout le monde peut voir que nous avons fait du bon travail depuis plus d’un an et deux saisons. […]@Monaco_Matin pic.twitter.com/xTdGj4irDj

