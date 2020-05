Ρίβερς: Εξαιρετικά δύσκολη βλέπει ο άσος της Ζαλγκίρις την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό. Ένας φίλος των «πράσινων» έκανε την σχετική ερώτηση στον Αμερικανό γκαρντ της Ζαλγκίρις στο Twitter και εκείνος απάντησε πως οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» δεν τον θέλουν πίσω στην ομάδα, στην οποία αγωνίστηκε τη διετία 2016-18.

«Δεν με θέλουν πίσω. Αγαπώ τους οπαδούς. Αλλά, αμφιβάλω εάν θα συμβεί αυτό», ήταν η απάντηση του Αμερικανού γκαρντ.

They don't want me back. Love the fans. But doubt that will happen 🤷🏾‍♂️💪🏾

