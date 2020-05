«The Last Dance» Μάικλ Τζόρνταν: Ο Μάικλ Τζόρνταν απάντησε σε όσους εξέφρασαν την άποψη ότι θα ήθελαν να έχουν την ζωή του για μια ημέρα ή για μια εβδομάδα. Στο «The Last Dance» ο Μάικλ Τζόρνταν εξομολογείται ότι μπορεί όλοι να έχουν την άποψή τους και το σέβεται και τους ακούει, αλλά τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Καλή η κορυφή, αλλά για να φτάσεις εκεί χρειάζεται κόπος και θυσίες που ο σταρ του ΝΒΑ, ξέρει ότι δεν μπορούν όλοι να κάνουν.

«Πολλοί λένε ότι θα ήθελαν να είναι Τζόρνταν για μια ημέρα ή μια εβδομάδα, αλλά άστους να προσπαθήσουν να είναι για έναν χρόνο να δουν αν θα τους αρέσει, είναι σκληρό να είσαι ο Τζόρνταν».

Λίγο πριν κυκλοφορήσει το «The Last Dance», ο θρύλος του NBA είχε αποκαλύψει σε συνέντευξη του στο The Athletic, ότι το ντοκιμαντέρ δείχνει πολλές πτυχές του χαρακτήρα του και αυτοί που θα το δουν μπορεί να σκεφτούν ότι είναι απαίσιος τύπος.

«Όταν οι άνθρωποι θα δουν αυτό το ντοκιμαντέρ, δεν είμαι σίγουρος αν θα καταλάβουν γιατί είχα τόση ένταση μέσα μου, γιατί έκανα τα πράγματα που έκανα, γιατί ενέργησα με τον τρόπο που ενέργησα και γιατί είπα τα πράγματα που είπα», ανέφερε ο Τζόρνταν.