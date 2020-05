Premier League: Ο Τζόρνταν Χέντερσον ανακυρήχτηκε ως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της σεζόν στο αγγλικό πρωτάθλημα. Πρόκειται για τον αρχηγό της Λίβερπουλ, ο οποίος είχε δεχθεί αρκετή κριτική στο παρελθίν. Στην ψηφοφορία που διεξάγεται κάθε χρόνο και τα βραβεία δίνονται από το BBC, ο αρχηγός της Λίβερπουλ πήρε την τιμητική διάκριση εξαργυρώνοντας την προσφορά του στην εξαιρετική πορεία των «κόκκινων».

Πάντως, η απόφαση αυτή ίσως ξάφνιασε μερικούς καθώς περίμεναν το εν λόγω βραβείο να πάρει ο Κέβιν Ντε Μπρόινε της Μάντσεστερ Σίτι, μένοντας τελικά δεύτερος.

Liverpool captain Jordan Henderson wins the #PremierLeague Player of the Season with 23% of the votes!

Live: https://t.co/dN4rVzJ7LK#bbcfootball pic.twitter.com/gFdhLEB1aJ

— Match of the Day (@BBCMOTD) May 7, 2020