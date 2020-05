Ο «εκρηκτικός» Σάνον Μπράουν που έχει αφήσει το στίγμα του στο ΝΒΑ, καθώς έχει κάνει ένα από τα καλύτερα και πιο θεαματικά μπλοκ την εποχή που αγωνιζόταν στους Λος Άντζελες Λέικερς και έχει φορέσει δύο φορές το δαχτυλίδι του πρωταθλητή (2009, 2010), στράφηκε εναντίον ζευγαριού επειδή νόμιζε ότι ήθελε να διαρρήξει το σπίτι του. Βέβαια εδώ να σημειωθεί πως ο ίδιος είχε ταμπέλα στο εν λόγω σπίτι που έγραφε «προς πώληση» ωστόσο θεώρησε ότι επρόκειτο για διάρρηξη και γι’ αυτόν τον λόγο πυροβόλησε έξι φορές με τουφέκι!

Φυσικά πυροβόλησε για εκφοβισμό αλλά το ζευγάρι κατήγγειλε το περιστατικό και στη συνέχεια η αστυνομία συνέλαβε τον 35χρονο Μπράουν. Ο πρώην παίκτης του ΝΒΑ έχει αγωνιστεί επίσης σε Καβαλίερς, Σανς, Σπερς, Νικς και Χιτ και έχει μετρήσει στην καριέρα του 408 ματς κανονικής περιόδου και άλλα 55 στα playoffs έχοντας κατά μέσο όρο 7,6 πόντους ανά 18 λεπτά συμμετοχής.

Ορίστε το εντυπωσιακό μπλοκ που προαναφέραμε σε ματς Λέικερς – Χοκς που είχε προκαλέσει και την έκπληξη του Κόμπι.

Throwback to Shannon Brown’s block that left Kobe and the Lakers’ bench in awe 😲 pic.twitter.com/kyMcUY2W4n

— ESPN (@espn) March 17, 2020