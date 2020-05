Μάικ Τάισον: Μια άκρως ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική ιστορία ανάμεσα στον Τάισον και τον Τζόρνταν που λίγοι γνώριζαν έφερε στη δημοσιότητα ο μάνατζερ του μεγάλου πυγμάχου.

«Ο Μάικ παραλίγο να δείρει τον Τζόρνταν σε ένα δείπνο το 1988. Ο Τάισον περνούσε δύσκολες ημέρες με ένα διαζύγιο με την σύζυγό του την Ρόμπιν Γκίβενς, ήταν αρκετά μεθυσμένος και έξω φρενών που ο Τζόρνταν έβγαινε μαζί της παλιότερα. Ο Τζόρνταν τον κοίταξε σαν να είχε δει ένα φάντασμα», αναφέρει η σχετική ανάρτηση.

Το Boxing Scene θύμισε πως το Δεκέμβρη του 1998 λίγο έλειψε να δείρει ο Τάισον τον Μάικλ Τζόρνταν, κατά τη διάρκεια δείπνου στο Σικάγο. Οι δυο τους ήταν μεταξύ των εκλεκτών καλεσμένων του Ρίτσαρντ Ντεντ (Ηall of Famer του NFL), για τον εορτασμό των 28ων γενεθλίων του.

Τότε ο Τάισον ήταν αήττητος και στο πικ της καριέρας του. Ήταν και εν μέσω επίπονης διαδικασίας έκδοσης διαζυγίου από την Ρόμπιν Γκίβενς. Ο -μεγαλύτερος κατά κάποιους μήνες από τον Baddest man on the planet- Τζόρνταν είχε συνάψει σχέσεις με την Γκίβενς, την εποχή που οδήγησε στο ‘traveling cocaine circus’ των Μπουλς. Όταν ο Τάισον είχε πιει λίγα κοκτέιλ παραπάνω, επιτέθηκε -φραστικά- στον MJ για τη σχέση του με την πρώην σύζυγο του.

Ο Ρόρι Χόλογουεϊ που υπήρξε εκ των εκπροσώπων του Τάισον, είχε γράψει σχετικά στο βιβλίο του (με τίτλο “Taming the beast: The Untold Story of Team Tyson”) πως “ο Μάικ κάθεται παρέα με το αγαπημένο του ποτό, το Long Island Tea που όταν το πίνει βγαίνουν στην επιφάνεια τα πραγματικά του αισθήματα. Λέω στους σερβιτόρους να νερώνουν τα ποτά του, γιατί έχω δει πού πάει το πράγμα.

Ο Μάικ έριχνε δολοφονικές ματιές απέναντι στο τραπέζι, στον Μάικλ Τζόρνταν. Κάποια στιγμή του λέει ‘νομίζεις είμαι ηλίθιος; Ξέρω ότι γ… την π… μου. Ο Τζόρνταν τον κοιτάει σαν να βλέπει φάντασμα. ‘Ξέρω πως έπαιξες μαζί της. Μπορείς να μου μιλήσεις για αυτό’. Γίνεται ξεκάθαρο ότι ο Τζόρνταν θέλει να σηκωθεί και να φύγει, τρέχοντας. Δεν θέλει να απαντήσει.

Ο Τάισον γυρίζει στον Μάικ Ντίτκα (προπονητής των Bears, όπου έπαιζε ο εορτάζοντας) και του λέει ‘πιστεύεις ότι σε φοβάται κάποιος και όλες τις ρατσιστικές μ… που λες;’. Μετά λέει στον εορτάζοντα ‘όλοι φοβάστε αυτόν τον γ… λευκό, Ρίτσαρντ; Δεν είναι τίποτα. Θα τον αφήνεις να σου μιλάει απρεπώς;’.

Η κατάσταση έγινε τσίρκο. Ο (promoter) Ντον Κινγκ που ήταν στο τραπέζι, προσπαθεί να αλλάξει θέμα. Εγώ και ο Τζον προσπαθούσε να συγκρατήσουμε τον Μάικ, ο οποίος λέει σε όλους πως θα δείρει τον Τζόρνταν. Ο Τζόρνταν είναι ντυμένος στην πένα, όπως πάντα και δεν μπορεί να εξαφανιστεί όσο γρήγορα θέλει”.

Ο Ντεντ -ο τύπος που ‘χε γενέθλια, ντε- είχε αφηγηθεί άλλα στη Chicago Tribune, το 2015. Είχε πει πως “κάναμε μια μικρή μάζωξη, μετά ένα ματς του Τζόρνταν, σε ένα εστιατόριο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Ντίτκα δεν ήταν καν εκεί. Ο Μάικ είπε κάποια πράγματα στον MJ. Δεν θυμάμαι όμως, να είπε αυτά που ‘χουν γραφτεί και δεν θυμάμαι να είδα τον Τζόρνταν φοβισμένο”. Ο Τζόρνταν δεν σχολίασε ποτέ, αρνήθηκε να μπει στη διαδικασία.