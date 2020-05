Nations League: Στον θεσμό συμμετέχουν οι Εθνικές 55 Ομοσπονδιών, οι οποίες χωρίζονται συνολικά σε 14 ομίλους ως εξής:

League A: 4 όμιλοι (16 Εθνικές Ομάδες)

League Β: 4 όμιλοι (16 Εθνικές Ομάδες)

League C: 4 όμιλοι (16 Εθνικές Ομάδες)

League D: 2 όμιλοι (7 Εθνικές Ομάδες)

League Α

Αποτελείται από 16 Εθνικές Ομάδες, σε τέσσερα γκρουπ ισάριθμων ομάδων. Οι νικητές των ομίλων θα αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στους τελικούς της διοργάνωσης, οι οποίοι θα διεξαχθούν τον Ιούνιο του 2021 σε μία από τις χώρες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στην τελευταία θέση των ομίλων, θα υποβιβαστούν στην League B.

Οι ομάδες της League A: Πορτογαλία, Ολλανδία, Αγγλία, Ελβετία, Βέλγιο, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Βοσνία, Ουκρανία, Δανία, Σουηδία, Κροατία, Πολωνία, Γερμανία, Ισλανδία

League B

Αποτελείται από 16 Εθνικές Ομάδες, που χωρίστηκαν σε τέσσερις ομίλους. Οι νικητές τους θα προβιβαστούν στην League A και οι ομάδες που θα καταλάβουν την τέταρτη θέση θα υποβιβαστούν στην League C.

Οι ομάδες της League Β: Ρωσία, Αυστρία, Ουαλία, Τσεχία, Σκωτία, Νορβηγία, Σερβία, Φινλανδία, Σλοβακία, Τουρκία, Δημοκρατία της Ιρλανδίας, Βόρεια Ιρλανδία, Βουλγαρία, Ισραήλ, Ουγγαρία, Ρουμανία.

League C

Αποτελείται από 16 ομάδες, που επίσης χωρίστηκαν σε τέσσερις ομίλους. Οι επικεφαλής των βαθμολογιών θα προβιβαστούν στην League B. Με βάση το νέο σύστημα της διοργάνωσης, από την League C θα υποβιβαστούν δύο ομάδες (εκ των τεσσάρων τελευταίων των ομίλων) στην League D μέσω αγώνων play-off. Σε περίπτωση που συμβεί να συμμετέχει στα play-off πρόκρισης για το Μουντιάλ 2022 υποψήφια για υποβιβασμό ομάδα, τότε αυτομάτως στην League D θα υποβιβαστούν η 47η και η 48η ομάδα της συνολικής βαθμολογίας του Nations League.

Οι ομάδες της League C: Ελλάδα, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Γεωργία, Βόρεια Μακεδονία, Κόσοβο, Λευκορωσία, Κύπρος, Εσθονία, Σλοβενία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν, Μολδαβία.

League D

Αποτελείται από 7 Εθνικές Ομάδες, οι οποίες θα χωριστούν σε ένα γκρουπ των 4 και ένα των 3 ομάδων και θα προβιβαστούν στην League C οι νικητές τους.

Οι ομάδες της League D: Γιβραλτάρ, τα Νησιά Φερόε, η Λετονία, το Λιχτενστάιν, η Ανδόρα, η Μάλτα και το Σαν Μαρίνο

Κατάρ 2022 και Nations League

Η δεύτερη έκδοση του Nations League, επιφυλάσσει μία δεύτερη ευκαιρία πρόκρισης στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ, η οποία θα εκχωρηθεί σε δύο ομάδες.

Στα play-off της ευρωπαϊκής ζώνης για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2022 θα συμμετάσχουν συνολικά 12 ομάδες για τρεις θέσεις και οι 2 εξ αυτών θα είναι οι βαθμολογικά καλύτερες νικήτριες από όλους τους ομίλους του UEFA Nations League, οι οποίες ασφαλώς δεν θα έχουν προκριθεί στο Μουντιάλ ή δεν έχουν αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής στα play-off μέσω των European Qualifiers.