Ντινγουίντι: Σε μια ιδιαίτερη ανακοίνωση προχώρησε ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι θα επιτρέψει σε φιλάθλους να επιλέξουν την επόμενη ομάδα του, αρκεί να μαζευτούν 24 εκατομμύρια δολάρια. Στην περίπτωση που συγκεντρωθεί το εν λόγω ποσό, ο 27χρονος γκαρντ θα υπογράψει συμβόλαιο ενός έτους με τον «οργανισμό» που θα του επιδείξουν οι φίλαθλοι.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο Ντινγουίντι θα δωρίσει το 100% της καμπάνιας που ξεκίνησε για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

I can’t wait to see where I play next. Just started a gofundme. Link in bio.#AudienceOfOne #covid19 https://t.co/ElWBed6yX6

