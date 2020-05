ΝΒΑ: Σύμφωνα με τον Adrian Wojnarowski, οι άνθρωποι της λίγκας σκέφτονται τη διεξαγωγή αγώνων για την περίοδο 2020-21 με την παρουσία φιλάθλων, αλλά σε ποσοστό 15% ή 20% επί της συνολικής χωρητικότητας των γηπέδων. «Αν υποθέσουμε ότι το εμβόλιο για τον κορωνοϊό θα αργήσει να μπει στη ζωή μας, υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Ίσως δεν θα γίνεται να έχουμε 19.000 φιλάθλους στα γήπεδά μας, αλλά γιατί να μην έχουμε 5.000; Ή 8.000;

Πιθανώς να υπάρχουν πρωτόκολλα υγείας που να μας το επιτρέψουν», φέρεται να είπε ο κομισάριος Άνταμ Σίλβερ στην τηλεδιάσκεψη που είχε με τους παίκτες και τους εκπροσώπους των ομάδων.

How NBA owners and players are delivering Adam Silver full room to operate, govern and drive the decison on return to play. No power grabs, no factions, no public criticisms. Column on ESPN: https://t.co/D2ouISLOy3

