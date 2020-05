Ο Ιρλανδός Κίλιαν Σέρινταν προχώρησε σε βαρύτατες κατηγορίες κατά του Γιώργου Κουτρουμπή. Σε ανάρτησή του στο twitter, ο Σέρινταν ανέφερε ότι ο Κουτρουμπής σε φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Ομόνοια «ευχόταν να πεθάνουν τα παιδιά μου και όλη μου η οικογένεια».

«Αυτή η ιστορία δεν είναι φτιαχτή. Αυτός ο αμυντικός του Παναθηναϊκού (Κουτρουμπής) σε ένα παιχνίδι μου είχε πει “Εύχομαι η οικογένειά σου να πεθάνει. Η γυναίκα σου, η μητέρα σου, ο πατέρας σου, τα παιδιά σου. Εύχομαι όλοι να πεθάνουν”. Και ήταν σε φιλικό παιχνίδι (σ.σ. Ομόνοια – ΠΑΟ 3-0, το 2016). Παράξενος», έγραψε χαρακτηριστικά.

