The Last Dance: Μαλόουν και Ράσελ αρνήθηκαν να συμμετάσχουν The Last Dance: Μπορεί ο Τζον Στόκτον να πείστηκε να δώσει το "παρών" στο τελευταίο επεισόδιο του "The Last Dance", ωστόσο αυτό δεν συνέβη και με άλλους δύο πρωταγωνιστές.