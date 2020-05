The Last Dance: Το μυθικό ντοκιμαντέρ ολοκληρώθηκε με 10 επικά επεισόδια και τόσο το ESPN όσο και το Netflix είδαν το ντοκιμαντέρ για την τελευταία σεζόν του Μάικλ Τζόρνταν στους Σικάγο Μπουλς να κάνει πάταγο, ειδικά από την στιγμή που η αγωνιστική δράση σε όλο τον πλανήτη είχε “παγώσει” το τελευταίο δίμηνο.

Μάλιστα, το ESPN κατέγραψε σε όλη τη διάρκεια προβολής του ντοκιμαντέρ τα υψηλότερα νούμερα της ιστορίας του για τέτοιου είδους παραγωγή, την ώρα που το Netflix ανακοίνωσε την Τετάρτη 20 Μαΐου πως 23.800.000 νοικοκυριά (εκτός των ΗΠΑ) παρακολούθησαν το “The Last Dance” τις τέσσερις πρώτες εβδομάδες της προβολής του. Αυτό που μένει είναι να προστεθεί κι η τελευταία εβδομάδα για να ολοκληρωθεί το παζλ που αφορά στην τηλεθέασή του.

Όσο για τον τρόπο που χρησιμοποίησε το Netflix για να ανακοινώσει τα… ευχάριστα; “Το 23 ήταν πάντα το τυχερό του νούμερο, 23.8 εκατομμύρια νοικοκυριά εκτός των ΗΠΑ παρακολούθησαν το “The Last Dance” μέσα στις τέσσερις πρώτες εβδομάδες” έγραψε χαρακτηριστικά στα social accounts η πλατφόρμα, συνοδεύοντας το μήνυμά της με το “The Shot” από το Game 6 των NBA Finals του 1998.

23 was always his lucky number!

23.8 million households outside the US checked out The Last Dance in its first four weeks on Netflix pic.twitter.com/xS4GCR1uzU

— Netflix (@netflix) May 20, 2020