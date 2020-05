Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας, Καρλ Μαλόουν, δεν εμφανίστηκε στο ντοκιμαντέρ «The Last Dance», ωστόσο είχε μιλήσει παλιότερα για τις μάχες του με τον Μάικλ Τζόρνταν και τους Σικάγο Μπουλς. Σε συνέντευξη που είχε δώσει στο ESPN το 2019, ο «Ταχυδρόμος» εμφανίστηκε με πούρο στο χέρι και αναφέρθηκε στις δύο διαδοχικές ήττες των Γιούτα Τζαζ από τους «ταύρους» στους τελικούς του 1997 και του 1998.

Ο Μαλόουν τόνισε ότι ήταν δική του ευθύνη η ήττα στο έκτο παιχνίδι των τελικών του 1998 με τους Μπουλς, ενώ χαρακτήρισε τον εαυτό του «κακό μα@@κα».

Αναλυτικά όσα είχε δηλώσει ο Καρλ Μαλόουν:

«Όταν ακούω το όνομα του Τζόρνταν, απλά αυτός μου έρχεται στο μυαλό. Γιατί πρέπει να μιλάω για το κλέψιμο; Τι άλλο πρέπει να πω; Παίρνω την ευθύνη στο ότι χάσαμε ένα παιχνίδι και ήμουν εκεί κόντρα τους Μπουλς, στους οποίους παίζει και ο Τζόρνταν. Σέβομαι απεριόριστα τον Μάικλ, αλλά ποτέ δεν σκεφτόμουν ότι παίζω εναντίον του. Έπαιζα κόντρα στους Μπουλς. Όλοι λένε ότι ήμουν κακός άνθρωπος. Αλλά πρέπει να το πω είμαι άνδρας και ήμουν ένας κακός μα@@κας. Αυτός είμαι».

.@E60: When I say Michael Jordan, what comes to mind?

Karl Malone: pic.twitter.com/jCboMahhIM

— ESPN (@espn) May 21, 2020