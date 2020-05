Ο Κώστας Σλούκας είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα που κυκλοφορούν στην αγορά. Το όνομα του Έλληνα γκαρντ βρίσκεται σταθερά στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, την ίδια στιγμή που και άλλα μεγάλα κλαμπ ενδιαφέρονται για την περίπτωσή του, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα του εξωτερικού.

Την ίδια στιγμή, όμως, ο Έλληνας γκαρντ αναμένεται να έχει ραντεβού με την Φενέρμπαχτσε, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Αλεσάντρο Μάγκι, το οποίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει την κατάσταση σχετικά με το μέλλον του.

Kostas Sloukas will meet the management of Fenerbahce on Monday, Im told

