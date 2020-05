Θέση για την ακύρωση της σεζόν στην Ευρωλίγκα πήρε ο Γουέιντ Μπόλντγουιν. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού εμφανίστηκε αντίθετος με την απόφαση, γράφοντας στο Twitter πως θα ήθελε να συνεχίσει.

«Ήθελα να ολοκληρωθεί η σεζόν. Απλά θέλω να παίζω και να διαγωνίζομαι», ανέφερε στα «τιτιβίσματά» του ο Αμερικανός.

Just want to hoop and compete

— Wade Baldwin IV (@The_Fourth_Wade) May 25, 2020