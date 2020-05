Στην… προθέρμανση πέτυχε η ακύρωση της φετινής Ευρωλίγκας τον Ντουάιτ Μπάικς, ο οποίος αγωνίστηκε σε μόλις τρία παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Ο Αμερικανός γκαρντ εμφανίστηκε δυσαρεστημένος με αυτή την εξέλιξη, ενώ περιμένει τι του επιφυλάσσει το μέλλον.

«Η σεζόν τελείωσε… Εγώ απλά ήμουν στην προθέρμανση! Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε! Θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον…», ανέφερε στο «τιτίβισμά» του ο 31χρονος γκαρντ.

Season over… I was just getting warmed up 😞!! More work to be done! We willl see what the future has in store… ❤️#Olympiacos

— Dwight Buycks (@BizzleWorld20) May 26, 2020