Ο κορυφαίος παίκτης των Lakers, που παρακολουθεί τις εξελίξεις με προσοχή και αναμεταδίδει μέσω του Twitter ειδήσεις και σχόλια, γράφει στον λογαριασμό του: “Γιατί η Αμερική δεν μας αγαπά;”. O James είναι από τους λίγους αθλητές που έχουν πάρει τόσο ανοιχτή θέση και έχουν καταγγείλει τους ρατσιστικούς φόνους στις ΗΠΑ – με τελευταίο αυτόν του 46χρονου Τζορτζ Φλόυντ, τον οποίο έπνιξε ο λευκός αστυνομικός Ντέρεκ Σωβίν, στη διάρκεια σύλληψης καθώς βρέθηκε να έχει πάνω του ένα χαρτονόμισμα που ενδεχομένως ήταν πλαστό και ενώ ήταν άοπλος.



Σε προηγούμενη ανάρτησή του είχε ανεβάσει σχόλιο του τηλεοπτικού παρουσιαστή και περφόμερ, Jimmy Kimmel. Ο Κίμελ αναφέρει πως αν δεν υπήρχε το βίντεο δεν θα υπήρχαν καν διώξεις όπως έχει συμβεί σε πολλές άλλες περιπτώσεις και ότι η αντίδραση των αρχών, ήταν αυτή που πυροδότησε τις οργισμένες αντιδράσεις από μερίδα των διαδηλωτών. Θέτει δε το ερώτημα γιατί είναι νόμιμος ο φόνος ενός άοπλου ανθρώπου από έναν αστυνομικό και παράνομη η επίθεση έναντι των αστυνομικών που επιτίθενται συστηματικά σε Αφροαμερικανούς και τους σκοτώνουν.

The ending has me in tears!!! Literally 😭😭😭😭😭😭. This isn’t ok the way we’re treated man! I’m so hurtful for my people right this moment https://t.co/fF0HS6qmed

